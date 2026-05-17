El salto que dará el Barça de basket a nivel presupuestario: ¿con Xavi Pascual?

El presupuesto del Barça de basket para la próxima temporada puede ser una de las cartas que baraja el club para que Xavi Pascual permanezca. Para este curso, el club tuvo disponible un total de 29 millones de euros para confeccionar una plantilla competitiva en Europa. Este verano esa cifra aumentará, lo que permitirá mirar hacia el mercado y fichar grandes nombres.

Es difícil establecer una comparación con los demás equipos, debido a la disparidad de cargas fiscales entre algunos países. En el caso del Barça, de estos 29 millones quedaba la mitad (14,5) como presupuesto salarial neto. Un número que ha situado al club blaugrana en la novena posición salarial de la Euroliga, compartiendo la misma inversión que Partizan.

Por encima del club blaugrana había dos grupos más: el formado por Fenerbahçe y Estrella Roja (16 millones netos) y el de Anadolu Efes y Dubái (18 millones netos). A la espera de si los demás clubes también aumentan su inversión, el Barça se colocaría en este último grupo, entrando en el top 5 de mayores presupuestos del Viejo Continente.

Xavi Pascual, con Joan Laporta el día de su firma / FCB

La apuesta de la sección blaugrana es la de aumentar de 29 millones a unos 37 en total. Una subida de ocho millones que permitiría tener unos cuatro netos más. La posibilidad de negociar y competir con los grandes clubes para hacerse con los mejores jugadores de Europa es mayor. Y más teniendo en cuenta la masa salarial que se liberará con marchas como la de Willy Hernangómez.

En lo más alto están Panathinaikos, Olympiacos, Hapoel y Real Madrid, que juegan en otra liga. El equipo presidido por Dimitris Giannakopoulos alcanza los 55 millones de euros de presupuesto, una cifra muy similar a la que baraja el Madrid, que aumentó esta temporada su inversión de 45 a 55 'kilos'. Olympiacos está algo por debajo de estos dos, aunque el conjunto de sus salarios netos ha alcanzado los 22,5 millones.

Juan Carlos Navarro, director general de la sección de baloncesto / DANI BARBEITO

La apuesta que más miedo mete en la Euroliga es la del Hapoel Tel Aviv. Seguramente Xavi Pascual sea consciente de ello, lo que suponga una tentación muy grande. Y es que el club israelí operó esta temporada con un presupuesto de alrededor de 200 millones de séqueles (unos 58 millones de euros), pero se espera que esta cifra aumente hasta un 30%.

El Barça, por debajo de los cuatro 'grandes'

¿En cuánto quedaría entonces? Haciendo los cálculos, el presupuesto se iría a los 260 millones de séqueles (alrededor de 76 millones de euros). Una apuesta fortísima que supera con creces a todas las anteriores. Sin duda, se trata de un proyecto ganador que busca reclutar al máximo número de estrellas posible, incluyendo al entrenador en la ecuación.

Varios fichajes se barajan para este verano. Durante las últimas semanas, los nombres de Mike James, Moses Wright o Josh Nebo han sido los que más se han vinculado al nuevo proyecto culé. Todo dependerá también de las salidas más allá de la posición del pívot. Hay dudas sobre la continuidad de Laprovittola y Satoransky. 37 millones de euros serán los que tendrá la dirección deportiva para devolver al Barça a lo más alto. ¿Será con Xavi Pascual?