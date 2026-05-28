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Rueda de prensa de Xavi Pascual, en directo: última hora sobre su adiós al Barça
El entrenador azulgrana comparece ante los medios de comunicación para dar a conocer todos los motivos de su salida de la sección cuando finalice la temporada
Xavi Pascual comparece ante los medios de comunicación para dar a conocer todos los motivos de su salida de la sección cuando finalice la temporada.
Un último intento fallido
Tras un par de reuniones llevadas a cabo por Xavi Pascual, primero con Rafa Yuste, y después con Enric Masip, la decisión del técnico de Gavà parecía ya decidida. El Barça planteó un último encuentro con Joan Laporta y el propio Masip para ver si se podía revocar la decisión del técnico, pero ya estaba tomada, algo que aceleró ayer el comunicado por parte del club anunciando su salida a finales del presente curso.
Incógnita en la secretaría técnica
El adiós de Xavi Pascual cuando finalice la temporada es ya un hecho confirmado. Ahora queda por saber que ocurre con la secretaría técnica y un Juan Carlos Navarro que está en la rampa de salida. Todos los caminos apuntan hacia la llegada de Xevi Pujol para sustituirlo en el cargo, tal y como explicamos en SPORT en esta noticia.
Para que se deje de hablar sobre las especulaciones en cuanto al futuro del técnico azulgrana, ambas partes convenieron que lo mejor era no ajornar más la decisión y poner punto final a todo el ruido mediático generado estas últimas semanas. Pascual tiene vía libre para hablar de lo que quiera en la intervención ante los medios, y se espera total sinceridad por parte del de Gavà para explicar los motivos que le llevan a abandonar la sección de manera prematura.
Adiós confirmado
A primera hora de la tarde de este pasado miércoles, el club lanzó un comunicado en el que hacía ya oficial lo que era un secreto a voces: Pascual abandonará el Barça a finales de esta temporada abonando su cláusula de salida, algo superior a los 400.000 euros. Podéis recuperar todos los detalles en esta noticia
¡Empezamos!
¡Muy buenos días! Arrancamos este directo para cubrir la rueda de prensa en la que Xavi Pascual hablará sobre la decisión, ya confirmada de manera oficial, de abandonar el Barça cuando termine la actual temporada. El técnico azulgrana comparecerá ante los medios dentro de una hora, a las 11:30h (CEST)
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