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Rueda de prensa de Xavi Pascual, en directo: última hora sobre su adiós al Barça

El entrenador azulgrana comparece ante los medios de comunicación para dar a conocer todos los motivos de su salida de la sección cuando finalice la temporada

Xavi Pascual, en el clásico ante el Real Madrid

Xavi Pascual, en el clásico ante el Real Madrid / Dani Barbeito

Marc del Río

Marc del Río

Barcelona

Xavi Pascual comparece ante los medios de comunicación para dar a conocer todos los motivos de su salida de la sección cuando finalice la temporada.

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