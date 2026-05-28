Rueda de prensa de Xavi Pascual, en directo: última hora sobre su adiós al Barça

Para que se deje de hablar sobre las especulaciones en cuanto al futuro del técnico azulgrana, ambas partes convenieron que lo mejor era no ajornar más la decisión y poner punto final a todo el ruido mediático generado estas últimas semanas. Pascual tiene vía libre para hablar de lo que quiera en la intervención ante los medios, y se espera total sinceridad por parte del de Gavà para explicar los motivos que le llevan a abandonar la sección de manera prematura.