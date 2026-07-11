Roger Grimau regresa a Turquía para dirigir al Bursaspor la próxima temporada

Roger Grimau regresará a Turquía tras el verano para volverse a poner al mando del Bursaspor. El técnico catalán ha sido confirmado por el club otomano como nuevo entrenador para la próxima campaña, després de cumplir con el objetivo con el que llegó a Bursa a finales del pasado mes de marzo.

El Bursaspor, uno de los equipos turcos históricos y acostumbrado a disputar competición europea cada año (finalistas de Eurocup en 2022), arrancó la temporada anterior disputando la FIBA Basketball Champions League. De hecho, se enfrentaron en la primera fase al Asisa Joventut.

Una temporada complicada

Algunas dificultades con el pago de las nóminas desestabilizó al vestuario y a los trabajadores del club, y el objetivo, tras encadenar un importante número de derrotas, pasó a ser el de mantenerse en la Superliga Turca y evitar el descenso a la segunda división.

Con esa misión llegó Grimau al equipo tras las salidas de dos entrenadores y con sus experiencias más recientes en el Barça y en el Dinamo Bucarest.

Grimau, dando instrucciones a los jugadores del Barça en la temporada 23/24 / Dani Barbeito

Y tras hacerse con el vestuario, llegaron tres victorias seguidas, la última ante el Erokspor, que sirvieron para lograr la permanencia de manera matemática.

En el Bursaspor, encantados con Grimau

Grimau se ganó el cariño de los jugadores y de una afición que le demostró toda su pasión tras haber logrado el objetivo. No fue lo único, ya que tras ganarse también la confianza del club, arrancará un nuevo proyecto desde cero, algo que le permitirá participar en la confección de la plantilla de la próxima campaña.

Roger Grimau dirigiendo al Barça / Dani Barbeito

"Es una decisión muy acertada, es un gran entrenador y hay que ponerle a su alcance un equipo de calidad", "Roger Grimau ha llegado, mi esperanza ha aumentado" o "Un gran comienzo", fueron algunos de los mensajes que compartieron los aficionados del Bursaspor a través de las redes sociales tras el anuncio de la contratación de Grimau como técnico del equipo.

Una vez cerrado el entrenador, ahora le toca al club empezar a cerrar los fichajes para el nuevo curso, algo reclamado ampliamente por los fans del equipo.