Qué fue de Roberto Dueñas (50 años): El gigante madrileño del Barça que ganó 13 títulos y conquistó los corazones azulgranas

Una de las quejas recurrentes entre los aficionados a la sección de baloncesto del FC Barcelona es que es complicado identificarse con una plantilla que se renueva prácticamente por completo año tras año. Las últimas temporadas han alejado al culé del Palau debido a la falta de juego y los malos resultados. De cara al próximo curso habrá 12 bajas respecto a la última y 10 nuevas caras.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la afición estaba mucho más apegada a la sección y sus jugadores llegaban a convertirse en auténticas leyendas del club gracias a su juego y al carisma que tenían sobre el parquet. Este es el caso del exjugador Roberto Dueñas, el hombre más alto en jugar en la ACB hasta ese momento: 2,18 metros de altura (algunos le atribuyen 2,21 metros) y una talla 54 de calzado que le llevaron a ganarse el corazón de los aficionados a lo largo de las 10 temporadas que vivió en Barcelona (1996-2005).

Basket || 12 Roberto Dueñas (1996 - 2005) - Año del retiro 2007 / Archivo SPORT

Tras dejar la disciplina del Barça jugó para Akasvayu Girona y para el Joventut de Badalona, pero las constantes lesiones de espalda y una operación en 2006 le obligó a retirarse en 2007 con 31 años.

Dueñas jugaba en la posición de pívot (evidentemente), y su altura y apariencia la explican la enfermedad que le acompañó durante toda su carrera: la acromegalia, conocida popularmente como gigantismo, que le provocó un crecimiento exagerado de su cuerpo, algo que supo exprimir al máximo con hasta 379 partidos en la máxima categoría del baloncesto español.

Una vida ligada al club

Dueñas fue descubierto en su Madrid natal a los 16 años en una parada de autobús, destacando por su altura, pues a los 11 ya le habían operado por su enfermedad. Salió elegido en el Draft de la NBA de 1997 por parte de unos Chicago Bulls que acababan de ganar su sexto anillo con Michael Jordan, aunque nunca llegó a cruzar el Atlántico.

Roberto Dueñas en un partido contra el Real Madrid. / Associació de jugadors veterans de bàsquet del FC Barcelona

Desarrollo los mejores años de su carrera en el Barça y ganó hasta 13 títulos al lado de grandes nombres como Pau Gasol o Juan Carlos Navarro. Al colgar las botas el club le devolvió el cariño retirando el número 12 en lo más alto del Palau y Dueñas siguió vinculado a la entidad.

Pese a ello, prefirió adoptar un perfil mucho más bajo y centrarse en la faena en los despachos, alejado del ojo público después de tantos años siendo uno de los centros de atención de la liga en toda España y de defender los colores de la selección, consiguiendo la plata en el EuroBasket de 1999 como actuación más destacada.

De hecho, actualmente se sabe muy poco o nada de la vida del pívot madrileño, aunque en 2007 se incorporó a la estructura técnica de la sección azulgrana, en tareas de formación y tecnificación de los jóvenes de la cantera, 'scouting' y en tareas de representación institucional. También ocupó un puesto de tutoría que englobaba a toda la Masia, no solo al baloncesto.

En 2020 concedió una entrevista a 'As' donde aseguró que no aparecía en público ni daba entrevistas porque ya no tenía obligación de hacerlo y nunca le habían gustado este tipo de reuniones con la prensa. También reveló que fue parte fundamental de la creación de la actual Barça Academy: "Llevo cuatro años dedicándome solo a la Escuela, Nacho Solozábal también está en ella", señalaba orgulloso e ilusionado con esta nueva etapa.

Más allá de esto, apareció en 2024 a razón del programa benéfico 'La Marató' de 3Cat, aunque atendió a 'Tot es mou', y habló sobre su enfermedad minoritaria y cómo le afectó tanto física, como psicológicamente: "No me puedo quejar de cómo pudo combinar la enfermedad con el deporte profesional y siempre digo que fui profesional del básquet gracias a esto", señalaba.