Río Breogán - Barça: horario y dónde ver hoy por TV la jornada 21 de Liga Endesa

Río Breogán y Barça se enfrentan este domingo 8 de marzo en el Pazo Provincial dos Deportes en la 21ª jornada de la Liga Endesa. El equipo azulgrana aterriza en Lugo en horas bajas tras caer de nuevo en Euroliga ante Olimpia Milano y dar una imagen lamentable en los tres primeros cuartos. Sin embargo, el conjunto de Pascual encadena dos victorias consecutivas en ACB.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Río Breogán y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Myles Cale y Youssoupha Fall, ante Breogán / EFE

El Barça quiere seguir entre las cuatro primeras posiciones de la ACB, que le permitirían contar con el factor cancha a favor en la primera eliminatoria de playoffs. Los de Pascual cuentan con el mismo balance que el tercer clasificado, el UCAM Murcia, y están a tan solo una victoria de Valencia Basket. Ganar fuera de casa supondría un subidón para el equipo, que no lo consigue desde hace un mes (sin contar Copa).

El mayor peligro de Río Breogán

Río Breogán está situado en la decimoprimera posición de la clasificación, con un balance de ocho victorias y 12 derrotas. La dinámica del conjunto gallego es muy irregular en estos últimos meses, encadenando de manera recurrente triunfos y derrotas sin un patrón concreto. Sin embargo, es un equipo que se hace fuerte en casa y ya venció con claridad a Unicaja en el primer partido del año.

La gran estrella de Río Breogán es el jugador español Francis Alonso. Precisamente, fue una pieza clave en el parón de las ventanas FIBA para que la seleccción de Chus Mateo se impusiera a Ucrania. Se trata de un jugador que promedia un total de 15 puntos por partido y tiene un porcentaje de más de un 41% desde el triple. Danko Brankovic y Keandre Cook también superan los diez tantos por encuentro.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE RÍO BREOGÁN

El partido entre Barça y Río Breogán de la 21ª jornada de Liga Endesa se disputa en el Pazo Provincial dos Deportes este domingo 8 de marzo a partir de las 12:15 horas (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Río Breogán correspondiente a la vigesimoprimera jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y el canal autonómico TV3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.