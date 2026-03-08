Río Breogán - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Palabras de Xavi Pascual antes del partido.

''Intentaremos hacer un buen partido y volver a la senda de la victoria''.

''Duelo de rebotes y además ellos juegan muy bien en casa, hacen un muy buen basket. Deberemos jugar muy bien, recuperar sensaciones y ser fuertes mentalmente''

''Tenemos que tener la mentalidad de creer siempre en la victoria''