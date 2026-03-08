En Directo
Baloncesto
Río Breogán - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 21ª jornada de la Liga Endesa entre Río Breogán y Barça
Sergi Bescós I Lázaro
Río Breogán y Barça se enfrentan en el Pazo dos Deportes de Lugo en la 21ª jornada de la Liga Endesa.
Palabras de Xavi Pascual antes del partido.
''Intentaremos hacer un buen partido y volver a la senda de la victoria''.
''Duelo de rebotes y además ellos juegan muy bien en casa, hacen un muy buen basket. Deberemos jugar muy bien, recuperar sensaciones y ser fuertes mentalmente''
''Tenemos que tener la mentalidad de creer siempre en la victoria''
Esto ha comentado, Luis Casimiro, entrenador del Breogán, justo antes del inicio del partido frente al Barça.
''El Barça venga como venga es muy peligroso. Tienen una plantilla con mucha calidad. Va a ser un partido muy exigente''
Breogán (0-0) Barça
El Barça debe ir mucho cuidado con la capacidad del Breogán para conseguir rebotes ofensivos. Los gallegos son el tercer equipo que más rebotes ofensivos consigue por partido.
12
Los culés, con un récord de 14 victorias y 6 derrotas, saben que están atravesando un momento algo delicado en la temporada, especialmente tras las derrotas en Copa y Euroliga. Así se han preparado los de Xavi Pascual para salir a la pista
¡Última hora FC Barcelona!
Según informa el club, Nico Laprovittola, Miles Morris y Darío Brizuela causarán baja para el partido de hoy. Xavi Pascual ha convocado a los jóvenes Sayon Keita y Nikola Kusturica.
¡Ambos equipos ya están sobre la pista!
¡Vuelve la Liga Endesa!
Tras un parón bastante largo durante febrero, vuelve la Liga Endesa. Breogán y Barça se enfrentan en poco menos de media hora en Lugo. Los locales reciben a los culés situados en decimosegunda posición en la tabla y con un récord de 8 victorias y 12 derrotas en lo que llevamos de temporada. A pesar de ser un equipo con dinámicas algo irregulares, los de Luis Casimiro son un conjunto capaz de hacerse muy fuerte en casa.
Por su parte, el Barça de Basket visita Lugo con la intención de conseguir la victoria para mantenerse en la pelea por seguir dentro del top 4. Lo de Xavi Pascual buscarán mejorar las sensaciones mostradas en sus dos últimas derrotas en Copa y Euroliga. Una victoria en el día de hoy supondría la tercera victoria seguida en liga.
¡Muuuuuy buenos días desde el Pazo dos Deportes de Lugo!
¡Hola Holaa Holaaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Río Breogán y FC Barcelona Basket correspondiente a la jornada número 21 de la Liga Endesa
- Athletic Club - Barça, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Mbappé y Ester Expósito, cazados en París: las imágenes que hacen arder al madridismo
- La continuidad de Dro, en peligro
- Athletic - Barça: un once para mantener el equilibrio de las rotaciones
- La rutina de entreno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno (54 años): 'Hago bicicleta de montaña, pesas y salgo a correr
- El Real Madrid se queda sin blanca: solo 3,4 millones en caja
- Athletic Club - Barça, en directo: las polémicas y reacciones, en vivo