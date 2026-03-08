Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Río Breogán - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 21ª jornada de la Liga Endesa entre Río Breogán y Barça

Tomas Satoransky, en el partido ante Burgos

Tomas Satoransky, en el partido ante Burgos / ACB Photo - Cintia Cortés

Sergi Bescós I Lázaro

Río Breogán y Barça se enfrentan en el Pazo dos Deportes de Lugo en la 21ª jornada de la Liga Endesa.

