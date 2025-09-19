Ricky Rubio, sobre Dabone: "Parece hasta una explotación"

El fenómeno de Mohamed Dabone ha traspasado fronteras. Hasta en Estados Unidos hablan de él y confirman que hay varios ojeadores de la NBA que tienen puestos los ojos en la jovencísima promesa del Barça. Y si hay una persona que sabe lo que es debutar de manera prematura en el primer equipo, ese es Ricky Rubio, que ha valorado este tema en una entrevista con 'Jijantes'.

"Parece hasta una explotación. Si tienes la calidad que tienes con 13 años, seguramente con 16 o 17 también vas a poder jugar. O con 18. Cada cosa tiene su tiempo. No puedes quitar esa etapa tan esencial para la persona de cara al futuro para un resultado inmediato", consideró el base de Joventut, que debutó como profesional con tan solo 14 años, 11 meses y 24 días.

"Debería haber profesionales, ya los hay, para ver en qué etapa empezar a jugar. Al final siempre habrá debate: ‘Es que este es más maduro con 16 que otro con 18’. Sí, pero hay que poner una regla, con unos estudios o con alguien que entienda un poco más todo el tema". Dabone saltó a pista por primera vez con el primer equipo este 12 de septiembre en un amistoso contra Bàsquet Girona.

Dabone mostró su felicidad por debutar con la camiseta del Barça / FCB

Lo hizo a la edad de 13 años, 10 meses y 22 días. Evidentemente, el debut más prematuro de la historia del club. "No esperéis que Dabone tenga que solucionar ningún problema de la primera plantilla del Barça. A partir de aquí, los procesos son naturales y ya veremos, pero es un jugador muy joven", aseguraba Peñarroya después del partido, aclarando que todavía es pronto para darle continuidad en el primer equipo.

"Con 16 años no puedes conducir un coche. Hay gente con 16 que tal vez tenga más actitudes para conducir un coche que otro de 18 y no se quejan porque la ley es así. Yo creo que debutar en un equipo profesional donde entras en un mundo muy peligroso, porque estás abierto a muchas cosas, tendría que estar regulado", finiquitó Ricky, que cumplirá 35 el próximo mes de octubre.

Ricky Rubio, en un partido con el Joventut / Dani Barbeito

En pocos días, Ricky ya empieza la temporada oficial con el Joventut de Badalona. Este mismo jueves, su equipo venció al Morabanc Andorra (101-87) en la segunda jornada de la Liga Catalana y se jugará este viernes la primera plaza del Grupo 2, y el pase a la gran final, contra el Barça de Peñarroya, que también venció al conjunto andorrano el pasado miércoles.

Trámite clave para que juegue Dabone

"Hoy mismo me siento bien, preparado. Veremos mañana, pero estos últimos años he trabajado mucho con mi psicóloga. Volver a jugar al baloncesto tenía que tener un sentido. Estar en la Penya es dejar un legado. Desde que salí he tenido éxito, pero ha sido más una profesión que una ilusión", reconoció Ricky, que se estrenará de manera oficial con el Joventut 20 años después.

En el caso de Dabone, la normativa concreta que los jugadores que participan tanto en ACB como en Euroliga no pueden ser menores de 16 años, la edad mínima para trabajar en España. Para que la joya culé pueda jugar en el primer equipo, se necesitaría un permiso laboral que debe aceptar el Consejo Superior de Deportes (CSD), al que ya se le ha enviado la documentación.