Revolución en el Barça: ocho años menos para empezar de nuevo

El nuevo Barça de Aleksandar Sekulic contará con una de las plantillas más jóvenes de los últimos años en un giro de guión drástico de la sección blaugrana de las últimas temporadas dónde primaba la experiencia y por tanto, con jugadores con edades muy por encima de los 30 años, a otro modelo de plantilla con jugadores de futuro pero sin experiencia europea.

Y es que algunos de los fichajes realizados en los últimos años, como el caso de Will Clyburn o TornikeShengelia, superaban con creces los 30 años, y en una Euroliga y Liga Endesa cada vez más competitivas, y con una plantilla demasiado corta, acabó pasando factura y las lesiones fueron un gran problema.

Jugadores con experiencia y que podían competir al máximo nivel, aunque la realidad es que no aportó al conjunto azulgrana más posibilidades de éxito, por lo que se ha decidido realizar un giro drástico a la hora de confeccionar la nueva plantilla.

Adiós a los veteranos

Este verano, se decidió que no se iban a prolongar contratos con jugadores en sus años finales de carrera, y se llevó la salida escalonada de todos ellos. Vesely (36) finalizaba contrato y anunciaba su retirada.

Nico Laprovittola, uno de los más veteranos, puso punto final a cinco temporadas en el Barça / Dani Barbeito

Thomas Satoransky (34) tras una larga relación con el Barça, también salía en dirección al Hapoel Tel Aviv. El escolta argentino, Nico Laprovittola (36) tampoco era renovado y seguirá su carrera en Badalona. Entre los jugadores nacionales, Willy Hernangómez (32) finalizaba sus tres años para enrolarse la próxima campaña en el Unicaja.

Los últimos en llegar el pasado año y que tampoco seguirán era Clyburn (36), que el Barça decidió no renovar al considerar que no encajaba en el nuevo modelo del equipo, y un Tornike Shengelia (34) al que sí querían liderando el nuevo proyecto, pero que ha decidido irse a Dubai con una mejor oferta económica.Tabla rasa pues con todos los veteranos de la plantilla, que llegó a situar la media de edad en 34,6 años, una media que en el baloncesto actual, con mucha exigencia física y muchos partidos, era difícilmente asumible.

Apuesta clara por la juventud

La dirección deportiva tuvo claro desde el principio que la única manera de realizar un proyecto de futuro era contar con una plantilla totalmente rejuvenecida. Y los han aplicado a rajatabla ya que ninguno de los nueve fichajes realizados hasta el momento alcanza los 30 años de edad.

Josh Nebo será uno de los 'veteranos' con solo 29 años / FCB

El más ‘veterano’ de todos los recién llegados es Josh Nebo que acaba de cumplir los 29 años, y será el jugador de mayor edad de toda la plantilla, a la espera de las dos últimas incorporaciones que posiblemente también estén por debajo del umbral de los 30.

Con 28 años llegan los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, mientras que Tyrese Martin y Stanley Umude aterrizan en el Barça con 27, Olivier Nkamhoua lo hace con 26, y todavía más joven es el polaco Olek Balcerowski, con 25 años.Otro de los jóvenes es el ala-pívot británico Tosan Evbuomwan, que llega al Barça con 25 años mientras que el escolta uruguayo, Agustín Ubal, lo hará con sólo 23.

Uno de los cuatro únicos supervivientes de la plantilla de la anterior campaña, el base Juan Núñez, será el más joven con 22 años junto a la gran sensación de la cantera, el ya español Mohamed Dabone, que hará los 15 años en octubre próximo.

Mohamed Dabone, la gran perla de la cantera del Barça, llegará al primer equipo todavía con 14 / Euroleague

Con toda la renovación de la plantilla, el jugador de mayor edad será el estadounidense Kevin Punter, con 33 años, que compartirá vestuario con chavales con toda una carrera por delante y seguro que aportarán frescura y mucha hambre de victoria a un Barça que ha decidido realizar un cambio total de criterio en los fichajes para la nueva campaña.