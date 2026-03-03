Revolución en el Barça de basket: varias salidas en el aire

Sin dejar de lado el tramo más decisivo de la temporada, el Barça tiene en mente una revolución este verano. Muchos jugadores acaban contrato a final de curso y será un buen momento para evaluar si realmente merecen una ampliación o es mejor apostar por otras opciones en el mercado. Tal como avanzamos en 'SPORT', los pívots lo tienen muy complicado para continuar.

La posición de '5' es el que está comportando más problemas en el juego del equipo. Ni Willy, ni Vesely ni Fall tienen continuidad en el aspecto deportivo y físico. En el caso del checo, los problemas de espalda están dejándole demasiados partidos fuera de la convocatoria y su rendimiento está bajando en consecuencia. A sus 35 años, da la sensación de haber exprimido todo su jugo.

Por el otro lado, el rendimiento de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall está dejando mucho que desear. El juego interior del equipo está claramente lastrado por la poca contundencia en la zona, tanto en ataque como en defensa. Los tres pívots finalizan contrato este verano y la idea es que no regresen al Palau Blaugrana en la temporada 2026/27.

Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, en la rampa de salida / Valentí Enrich

Sin embargo, las dudas no existen únicamente en la posición de pívot. El puesto de base es otro asunto a tratar. Satoransky y Laprovittola también acaban contrato en verano, aunque sus situaciones son distintas a las de los pívots. El checo es bien sabido que es un jugador que gusta a Xavi Pascual, que incluso habló de él como su "extensión en la pista". A nivel deportivo se cree que puede todavía aportar al equipo, aunque la renovación irá a la baja en cuanto a lo económico.

En cambio, con el argentino hay más dudas, sobre todo por el tema de la edad. 'Lapro' es una figura muy querida en Barcelona, pero también es cierto que a sus 36 años deberá aceptar un rol más secundario si quiere continuar. La inevitable llegada de algún exterior más joven y capaz de asumir el rol de líder debería dejar a Nico como un jugador más de la rotación, como Sergio Llull en el Real Madrid.

Yoan Makoundou ya estuvo cerca de fichar por el Barça / EUROLEAGUE

Por último, ¿qué se va a hacer con los extracomunitarios? El rendimiento de Miles Norris y Myles Cale está siendo muy irregular y, si realmente existen opciones de incorporar a algún estadounidense que mejore las prestaciones de ambos, será difícil que continúen en el Palau Blaugrana. El caso de Norris es más evidente, mientras que con Cale la decisión no parece tan clara.

Posibles fichajes

Si se acaban dando estas salidas en el Barça de basket, también se deberá mirar el mercado. En cuanto a los pívots, ya avanzamos los nombres que gustan en la directiva: Yoan Makoundou (AS Mónaco), que ya estuvo cerca de fichar a inicio de temporada, Mamadi Diakite (Baskonia), uno de los verdugos del Barça en Copa, y Mouhamet Diouf (Virtus Bolonia).

En cuanto a los exteriores, hay dos nombres que gustan mucho y que ya se llevan comentado hace tiempo: Sylvain Francisco, el cual es prioridad máxima, y Luwawu-Cabarrot, que acaba contrato este verano con Baskonia, aunque el derecho de tanteo puede complicar la situación. El rendimiento en Liga Endesa y Euroliga será importante para tomar decisiones, pero está claro que el verano pinta movido en la Ciudad Condal.