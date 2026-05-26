La reunión entre Joan Laporta y Xavi Pascual no cambia los planes del entrenador: se marchará del Barça a final de temporada

El tan esperado encuentro entre Joan Laporta y Xavi Pascual para hablar sobre el futuro del entrenador catalán al frente del Barça se produjo finalmente este martes, aunque no hubo novedades significativas.

La reunión entre el técnico azulgrana y el presidente electo se presentaba como una de las últimas opciones para que Pascual reconsiderase su postura de poner punto final a su segunda etapa en el club cuando finalice el play-off de la Liga Endesa. Si alguien podía intentar cambiar el pensamiento del de Gavà era un Laporta que ya le convenció en noviembre para que asumiera el banquillo del equipo tras la destitución de Joan Peñarroya.

Encuentro entre Laporta, Pascual y Masip

Pero, según pudo saber 'SPORT', el encuentro entre Laporta, Pascual y un Enric Masip que volvió a estar presente en la cita, no sirvió para que el entrenador cambiase de pensamiento. El técnico tiene muy claro que cuando termine la presente campaña abandonará Barcelona para arrancar una nueva experiencia profesional. Todos los caminos parecen apuntar hacia el Dubai Basket, club que le promete un proyecto a base de talonario en el que el dinero no será ningún problema para armar un equipo competitivo que le acerque a luchar de manera más directa por la Euroliga.

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça habrá durado ocho meses / FCB

El equipo de Emiratos le promete a Pascual un salario que puede sobrepasar los tres millones de euros netos por campaña, algo que podría triplicar su remuneración actual. Pese a ello, otros equipos como Hapoel Tel Aviv o Panathinaikos, también andan detrás del entrenador de Gavà, algo lógico debido al 'status' que tiene y que le confirma como uno de los mejores técnicos del continente.

El presupuesto del Barça se acercará a los 40 millones de euros en la 26/27

En el club le volvieron a explicar a Pascual la apuesta que hay prevista en la sección azulgrana de cara a la próxima temporada. El proyecto, que no ha alcanzado los 30 millones de euros (28) este curso, rozará los 40 (37) en la 26/27. Además, hay cuatro jugadores ya cerrados para el año que viene: Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Olimpia Milano), Olivier Nkamhoua (Varese) y Mike James (Mónaco). El base estadounidense lleva ya tiempo firmado como nuevo jugador del Barça, y el club quería utilizarlo, más allá de su indudable calidad deportiva, como una carta de confianza para un Pascual que guarda un grato recuerdo de la etapa en la que coincidieron en el Panathinaikos hace ya una década.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

Por lo tanto, y salvo que ocurra un improbable 'milagro', los caminos de Barça y Xavi Pascual se separarán de manera prematura en esta efímera segunda etapa del de Gavà en la sección. Tiempo habrá para conocer los pensamientos del actual entrenador azulgrana, y cuáles han sido los motivos que le han llevado a abandonar el club de sus amores mucho antes de lo previsto. Pascual, con contrato hasta 2028, abonará una cláusula de salida superior a los 400.000 euros.

El futuro de Navarro: más fuera que dentro

Ante este escenario, el Barça ya empieza a asumir que este verano tocará hacer una reconstrucción prácticamente completa en la sección. Tal y como adelantó el periodista Ernest Macià, 'SPORT' pudo confirmar que el General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, está en la rampa de salida. El anuncio de su salida, podría ser inminente, y quedará por ver si su mano derecha, Mario Bruno Fernández (director deportivo), también le acompaña.

Juan Carlos Navarro, director general de la sección de baloncesto / DANI BARBEITO

Todavía quedan entre tres y cuatro jugadores a los que firmar de cara al próximo curso. Pero ahora, la urgencia principal en la sección es la de intentar cerrar cuanto antes al nuevo entrenador de cara a la siguiente temporada. A los nombres que habían sonado con fuerza en las últimas semanas (Ibon Navarro y Vassilis Spanoulis), hay que añadir el del mítico Zeljko Obradovic. Según apuntó el periodista Xavi Ballesteros, el entrenador serbio es uno de los nombres que tiene el Barça sobre la mesa.