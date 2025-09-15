Los retos de Peñarroya en su segundo año en el Barça

Joan Peñarroya ya lleva 15 días mal contados al frente del Barça. El entrenador egarense arrancó su segundo curso al frente del equipo después de cerrar un primer año con más sombras que luces, y en términos generales, sin títulos. Una campaña, la 24/25, en la que el técnico culé tuvo que tirar de creatividad y de la cantera para lidiar con unas lesiones que asolaron al grupo.

Peñarroya arranca su año II en el Barça con 14 fichas del primer equipo, más la ayuda que puedan aportar los grandes talentos de la base. Durante la pretemporada ya se está viendo que perfiles como los de Sayon Keita, Mohamed Dabone o Nikola Kusturica apuntan a estar a disposición del técnico siempre que sea necesario, si bien es cierto que es prácticamente imposible que el vestuario vuelva a tener tan mala suerte con las lesiones como tuvo el curso pasado.

Confianza plena de la cúpula azulgrana

El técnico inicia la última de las dos temporadas que tiene firmadas por contrato, y lo hace con un respaldo pleno tanto a nivel directivo como de la secretaría técnica. Durante el verano, el Barça se reafirmó en la voluntad de que Peñarroya fuera el entrenador para esta próxima campaña. Una rotundidad que no existió en tramos de la anterior, especialmente en algunos momentos en los que el equipo se asomó al precipicio al jugar con fuego para clasificarse para la Copa del Rey. De hecho, en una entrevista en RAC 1, Peñarroya explicó que el año pasado habló con los responsables del equipo, y que en caso de tomar una decisión con su futuro, él la entendería. Sin embargo, se decidió apostar por su continuidad, entre otros motivos, por la versión tan competitiva que logró sacar de un equipo en cuadro y cargadísimo de minutos.

Esa es una de las grandes misiones de Peñarroya para esta temporada, la de seguir haciendo que el equipo dé sus máximos y que el rendimiento en los partidos sea el más alto posible para llegar con vida a los momentos trascendentales de la campaña. No debería ser una situación tan límite como la que se vivió el pasado año con tantas lesiones, pero en esa expectativa de mantener la competitividad, también está la de seguir evolucionando el juego. Una progresión lógica en cualquier proyecto que vive su segundo año, y con varios pesos pesados del equipo que ya conocen su pizarra.

Punter y Laprovittola son dos piezas clave para Peñarroya / FCB

El encaje del nuevo talento en su pizarra

El rendimiento de perfiles como los de Kevin Punter, Darío Brizuela o Joel Parra deben seguir al alza, mientras que el nuevo talento que llega especialmente a la faceta ofensiva con Tornike Shengelia, Will Clyuburn y Miles Norris suponen otro desafío para el técnico. En la parcela defensiva, perfiles como los de Willy Hernangómez y Youssoupha Fall siguen teniendo margen de mejora, y tanto Peñarroya como su staff técnico incidirán en lo que pueden ofrecer atrás tanto cerca del aro, como especialmente en las ayudas, donde más sufren.

En ataque, el Barça de Peñarroya siempre garantizó puntos. Incluso en varios momentos en el que algunas de las estrellas estaban lesionadas, la anotación del equipo no se vio resentida. Hubo algunas jugadas de final de partido, con Kevin Punter como ejecutor, que más allá del acierto o del fallo, no contaron con el detalle táctico necesario para encontrar un tiro más o menos cómodo. El del Bronx seguirá siendo un perfil en el que confiar en los momentos complicados del partido, pero el roster con el que contará ofrece también otros nombres de garantías para dichas acciones.

Peñarroya, dando instrucciones en el primer dia de trabajo a Willy y Joel Parra / FCB

Las grandes incógnitas

Poniendo el foco en las posiciones, quedará por ver como Peñarroya resuelve algunas incógnitas que surgen en este inicio de temporada. La poca amenaza exterior de los tres bases o la adaptación de los nuevos aleros y ala-pívots, son alguno de los aspectos que más atención generan. A priori, Nico Laprovittola regresa al '2', pero su virtud con el triple le podrían desplazar por momentos a la dirección del equipo para compartir cancha con Brizuela o Punter. Y por supuesto, ver como funciona el mismo tridente de pívots que tantas dudas dejó en su primer año, con todas las esperanzas depositadas en que Jan Vesely vuelva a recuperar su mejor condición física, por la trascendencia que tiene en el equipo en ambos lados de canasta.

En las intervenciones que ha tenido en estos primeros días de trabajo, Peñarroya ha repetido en varias ocasiones que toca mejorar la imagen del equipo en la Liga Endesa. Algo sensato y lógico teniendo en cuenta que el equipo se quedó a una canasta de meterse en la Final Four de la Euroliga, pero que se tuvo que conformar con la quinta posición en la fase regular de la ACB. El equipo se despidió de la competición doméstica en cuartos de final, misma ronda que en la Copa. En la Supercopa perdieron en 'semis', y debido a ese flojo rendimiento en la última Liga Endesa, tendrán que ver por la televisión la edición de este 2025, algo impropio para un equipo de la entidad que tiene el Barça.