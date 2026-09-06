El reto de Punter: "Aún debo mostrar a los nuevos chicos que tengo que ser un líder"

El Barça sigue en plena pretemporada en Encamp, tratando de huir del asfixiante calor de la Ciudad Condal que lo ha perseguido hasta tierras andorranas. A la espera del primer amistoso este domingo ante el MoraBanc Andorra (12.30 horas), la noticia del viernes fue la designación de Kevin Punter como nuevo capitán azulgrana.

El estadounidense con pasaporte serbio departió un buen rato con SPORT para repasar sus vacaciones, sus nuevos objetivos y sus ilusiones en una temporada en la que la dirección deportiva ha sabido rodearlo de músculo en todas las posiciones para que esté más fresco y sea más diferencial en ataque, donde es un auténtico maestro.

Elegido como primer capitán por el cuerpo técnico, el neoyorquino estará acompañado en estas tareas por los internacionales españoles Darío Brizuela y Joel Parra. "Es un honor" repitió varias veces con orgullo un Punter que confía plenamente en que el equipo irá en una clara línea ascendente a medida que transcurran las semanas.

¿Cómo está? ¿Qué tal ha ido el verano?

Estoy bien. El verano ha sido realmente bueno. He podido ver a toda mi familia y también a amigos a los que no había visto en mucho tiempo.

"Entrar en el 'Hall of Fame' de mi instituto fue algo grande y, sin duda, un honor"

Uno de los momentos más especiales fue entrar en el 'Hall of Fame' de su instituto, ¿no?

Sí, fue guay y no me lo esperaba para nada. Fue una sensación surrealista cuando contactaron conmigo y me lo dijeron, porque yo no fui al instituto para eso. Fui para intentar mejorar, para recibir una educación y para jugar al baloncesto, así que entrar en el 'Hall of Fame' fue algo grande y, sin duda, un honor.

Kevin Punter, feliz y ambicioso de cara a la nueva temporada / DANI BARBEITO

¿Qué supone para regresar cada verano a casa después de largos meses en Europa?

Es muy importante. Cuando juegas en Europa, estás lejos de tu familia, de tus amigos... de tus seres queridos. La gente subestima la importancia de todo eso y, cuando hay altibajos lo echas muchísimo en falta. Estás tú solo, pero en este punto de mi carrera ya he aprendido a manejarlo con experiencia y a saber cómo lidiar con ciertas emociones, pero no es fácil.

¿Qué otras cosas le hacen feliz más allá del baloncesto?

Precisamente eso, el poder estar con mis amigos y con mi familia, con las personas que más se preocupan por mí y con las que siempre he estado desde niño. Es lo que más feliz me hace. Y que todo el mundo esté sano, claro.

"El míster me llamó y me explicó el estilo de juego. Fue una charla positiva"

¿Cómo ha vivido todos los cambios en la plantilla? No sé si esperaba tantos movimientos... ¡11 fichajes hasta ahora!

Aunque sabía que terminaban muchos contratos, no le di demasiadas vueltas porque simplemente no lo sabía. No pongo tanta energía en cosas que no puedo controlar y que no sé. Así que, vamos a ver qué pasa.

¿Lo llamaron para comentarle un poco esta nueva manera de jugar que se busca con todos estos cambios?

Sí, hablé con el entrenador durante el verano una vez que su nombramiento era oficial. Me explicó el estilo de juego, esta nueva filosofía. Fue una charla positiva y eso fue todo.

Kevin Punter, con SPORT en Encamp / DANI BARBEITO

¿Cómo está viendo a sus nuevos compañeros?

Ha estado bien estos últimos días con los chicos. Muy guay. Tenemos un buen grupo de chicos que tienen hambre y eso es lo que más destacaría. Además, es algo que me hace extremadamente feliz.

¿Cree que hay equipo para luchar por los títulos esta temporada?

¿Una temporada exitosa? ¡Al cien por cien! ¿Competir por títulos? ¡Por supuesto! Necesitas un plan para conseguir esas cosas y creo que las tenemos. Si un equipo quiere tener éxito, las claves son una mentalidad adecuada y mantener siempre esa hambre.

"Las palabras no pueden expresar la ilusión que me hace seguir"

¿Ganar el primer título en su tercera temporada en el Barça le obsesiona mucho?

Las palabras no pueden expresar la ilusión que me hace seguir aquí ni las ganas que tengo de celebrar títulos con el Barça. Lo único que quiero es salir a la pista e intentar darlo todo y hacerlo lo mejor posible para conseguirlo. Ni siquiera me gusta hablar demasiado sobre ello. Sabemos lo que hay que hacer y eso es todo.

¿Cuál es el consejo que más estás repitiendo estos días a los jugadores nuevos?

Realmente no les he dado muchos, porque no hemos estado juntos el tiempo suficiente. Sólo estamos juntos al completo desde que llegamos el miércoles a Encamp. No les estoy repitiendo nada. Sólo les explico un poco qué supone Barcelona en Europa y el estilo de juego europeo. Todavía es pronto para dar demasiados consejos y cosas así.

Kevin Punter será el primer capitán, ayudado por Joel Parra y por Darío Brizuela / FCB

¿Qué tal las primeras horas con Aleksander Sekulic? ¿Le ha pedido algo especial?

Las cosas están yendo bien. Estamos estableciendo nuestros principios y nuestras reglas, cosas así. Todo va bien, de verdad.

Núñez, Brizuela, Parra y usted son los únicos 'supervivientes'. ¿Qué papel tendrán en el equipo esta temporada?

Nosotros tenemos que liderar con el ejemplo y entender lo que hace falta para ganar partidos, también utilizando nuestra voz. Ayudar a esos nuevos chicos dentro y fuera de la pista, ofreciéndoles todo lo que puedan necesitar. Eso es todo. Los cuatro tenemos que ser importante así. Ser constantemente un apoyo para ellos, porque muchos están en Europa por primera vez.

"No quiero intentar hacer algo más por ser el capitán, porque tampoco es mi personalidad"

Llegó aquí hace dos veranos tras ser el capitán del Partizan. ¿Qué supone para usted ser uno de los capitanes del Barça?

Es un honor y lo llevaré bien. Siempre he respetado mucho el papel del capitán y entiendo lo que significaba. Ser el capitán del Partizan era una locura y aquí en el Barça la gente es un poco de otra manera, es otra cultura. No quiero darle demasiadas vueltas ni intentar hacer algo más, porque tampoco es mi personalidad. Simplemente voy a seguir siendo yo mismo y seguiré liderando. Aún debo mostrar a los nuevos chicos que tengo que ser un líder, ya sea físicamente, verbalmente o de cualquier manera. Tengo a mi lado a Joel (Parra), a Darío (Brizuela) y a Juan (Núñez). Es un trabajo de todo el equipo, sin duda.

Se especuló con su marcha y usted dijo que se hablaba demasiado. ¿Hubo algo de cierto en que su quiso ir del Barça?

No pasó absolutamente nada. Simplemente vi que la gente habla demasiado e intenté alejarme de Internet durante todo el verano. No sé quiénes son estas personas. La gente hablaba todo el rato y fue una locura, por eso publiqué ese tuit. La gente se inventa cosas y asume que me voy. Tampoco presto atención a muchas de esas cosas. No hubo nada sobre que me pudiese ir.

A Kevin Punter no le asusta la responsabilidad / DANI BARBEITO

¿Qué objetivos se marca en lo deportivo y en lo personal en su tercera temporada en el Barça?

Tenemos la Supercopa próximamente, que será una oportunidad de ganar el trofeo. El siguiente objetivo será entrar en los play-offs de la Euroliga y, una vez allí, ganar la serie para llegar a la Final Four. Entonces tendrás la oportunidad de ganarla. También será extremadamente importante terminar entre los primeros en la ACB. Y estar en la mejor posición para tener un buen cuadro en la Copa del Rey. Y después ganar la ACB. La temporada es tan larga que tienes que no puedes mirar demasiado hacia adelante. Simplemente tienes que centrarte en cada momento e ir paso a paso. Por supuesto que quieres títulos, pero para eso necesitas dar los pasos necesarios. Tenemos que centrarnos en eso, en mejorar cada día. Así alcanzaremos el objetivo final.

"Digo muchas palabrotas en español. Se me dan bastante bien... pero no es el sitio para reproducirlas"

¿Qué palabra en castellano te llama más la atención o cuál es la que más has oído desde que está aquí?

Digo muchas palabrotas en español. Se me dan bastante bien, pero esta conversación no es el lugar para reproducirlas (sonríe). Probablemente diría... «Vamos». Sí, la uso mucho.

¿Y en catalán o en castellano?

Bueno, algunas (ríe). 'Som-hi', 'som-hi Barça', 'som-hi Palau' (se le escapa una sonrisa).

¿Quizá algún día podamos hablar con usted en castellano?

Mmm... sí, algún día lo intentaré.