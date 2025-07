El reto mayúsculo que le espera a Joan Peñarroya

Joan Peñarroya deberá afrontar una segunda temporada sin excusas al frente del Barça y en la que está obligado a lograr títulos para una sección que empieza a vivir una ‘sequía’ muy preocupante después de la marcha de Sarunas Jasikevicius en la que ni Roger Grimau, en su único año al frente del equipo, ni tampoco Peñarroya en su primera campaña, han cambiado la mala dinámica de la sección blaugrana.

El entrenador de Terrassa tiene ante sí un reto mayúsculo, y más después de un año donde todo le salió mal al equipo, especialmente en el capítulo de lesiones, y que mermó la plantilla blaugrana desde el principio con la baja para el resto de la temporada de Nico Laprovittola.

Fue un golpe importante a la línea de flotación del equipo, aunque estuvo acompañada de más problemas con jugadores clave en la plantilla como la grave lesión de Chimezie Metu, la larga ausencia de Jan Vesely, o del base Juan Núñez que dejaron al equipo en cuadro en el momento definitivo de la temporada.

Buena respuesta...pero no suficiente

El equipo respondió a pesar de todos los problemas y estuvo a un paso de clasificarse para la Final Four de Dubai en unos instantes finales fatídicos ante el AS Mónaco que les dejaron sin Final Four por segundo año consecutivo.

La afición pide títulos que no llegan desde la salida de Jasikevicius / Valentí Enrich / SPO

En la Liga Endesa todo fue mucho más complicado, con demasiadas derrotas en la temporada regular y que enviaron a los blaugrana a una eliminatoria de cuartos muy complicada ante el Unicaja. Pero aún así, el equipo sorprendió el cuadro de Ibon Navarro en el primer encuentro y no supo resolver en el Palau donde recibió una soberana paliza.

De vuelta a Málaga, el Barça volvió a dar la cara e incluso tuvo el tercer y definitivo encuentro en el bolsillo, pero colapsó en los minutos finales, para acabar eliminado en la ACB y con las peores sensaciones posibles.

Continuidad asegurada

Aunque el crédito de Peñarroya no se acabó en ese encuentro. Al contrario. El director deportivo, Juan Carlos Navarro, salía a la palestra en prácticamente su única aparición ante los medios para confirmar que el técnico iba a continuar la próxima temporada.

El técnico cuenta con la confianza de la dirección deportiva pero le exigen títulos esta temporada / Javi Ferrándiz

Una decisión que ya se había tomado antes de los cuartos de final, viendo el trabajo realizado por el entrenador catalán que consiguió aglutinar el grupo a pesar de la adversidad, especialmente en la Euroliga y sin quejas demasiado sonoras a pesar de que no llegaron refuerzos por la falta de presupuesto.

Pero eso es historia, y ahora a Peñerroya ya se le exigen éxitos en esta campaña, en un año donde la Euroliga parece más difícil que nunca, con más equipos y potentes como el Hapoel Tel Aviv, Dubai y Valencia Basket, mientras el presupuesto blaugrana no logra despegar ante los problemas económicos del club.

A Peñarroya le espera un año complicado, y con el reto de llevar a los blaugrana a la lucha por los títulos / Valentí Enrich / SPO

¿Una plantilla competitiva?

Peñarroya contará con una plantilla competitiva aunque no la mejor, sin duda, a pesar de perder a su gran estrella, Jabari Parker, que pidió salir del club dirección al Partizan. La renovación de Punter era vital, y con la llegada del sustituto de Anderson, Myles Cale, y los jugadores de la Virtus, Tornike Shengelia y Bill Clyburn, el equipo podrá competir con ciertas garantías, aunque llegar lejos ya se verá.

Peñarroya confía en jugadores como Abrines que ha renovado su contrato hasta 2028 / Javi Ferrándiz / SPO

Como siempre ocurre, la primera piedra de toque será la Copa del Rey, donde todo se juega a tres partidos, pero la Liga Endesa, el torneo de la regularidad, es el primer título que se le debe exigir al técnico porque plantilla para ganarla la tendrá, aunque rivales como Madrid y Valencia Basket o el propio renovado Unicaja, estarán en la lucha.

Veremos como acaba de completarse esta plantilla con la llegada de un ‘cinco’ y la más que posible salida de Alex Abrines, en un año de autentica reválida para el entrenador que sabe que si no llegan los títulos, será su último año al frente del equipo.