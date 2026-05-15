El representante de Ibon Navarro rompe su silencio sobre su posible llegada al Barça

Día de comunicados y desmentidos en la órbita del Barça de basket. Si a primera hora de este viernes el club azulgrana desmintió una información de 'MD' que daba por hecho que la entidad culé tenía un principio de acuerdo con Ibon Navarro en caso de que Xavi Pascual abandonase el equipo, pocas horas después ha sido el turno del entorno más cercano al actual entrenador de Unicaja.

Misko Raznatovic, representante del entrenador vitoriano, ha aprovechado toda la rumorología surgida en las últimas horas para negar conversación alguna con el Barça para llevar a Navarro de Málaga a la capital catalana.

Ibon Navarro, en la visita al Palau Blaugrana esta última temporada / ACB Photo - Judit Cartiel

El agente de Ibon Navarro 'explota' en redes

"Es muy difícil y agotador seguir el ritmo de las falsedades publicadas por numerosos medios de comunicación sobre mis clientes, por lo que incluso he renunciado a emitir desmentidos", empezó la nota de un Raznatovic cuya agencia, 'Beo Basket' cuenta en cartera con jugadores de la talla de Nikola Jokic, Mario Hezonja o Josh Nebo, al que vinculan con el Barça de cara a la próxima temporada.

"Sin embargo, a veces es necesario hacerlo, especialmente en casos en los que las afirmaciones son 100% falsas y causan un gran daño a mis clientes, al mismo tiempo que perjudican su relación con el club. En resumen, ni yo ni Ibon Navarro hemos hablado una sola palabra con el FC Barcelona, tal como anteriormente no lo hicimos con el FC Bayern Munich, a pesar de que el mismo portal lo informó", afirmó de manera contundente Raznatovic.

El Barça también emitió un comunicado

Durante la mañana, y harto ya de algunos rumores que rodean al banquillo de la sección, el Barça hizo un comunicando reiterando que, tal y como explicó SPORT, la prioridad más absoluta que hay en el club es la continuidad de Pascual al frente del equipo. Además, dejaron claro que en ningún momento se ha reunido ni con Navarro ni con cualquier otro entrenador.

"El Barça quiere aclarar que, a raíz de las últimas informaciones aparecidas en algunos medios, solo contempla a la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto en el que se está trabajando de manera conjunta. Tal y como manifestó el GM de la sección, Juan Carlos Navarro, el pasado 10 de abril, "no veo un futuro sin Xavi Pascual". El club, además, niega de manera categórica y rotunda haberse reunido con cualquier otro entrenador de cara al futuro más inmediato", rezó la nota del Barça.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

Un Pascual cuyo futuro a partir de la próxima temporada podría establecerse en el Dubai Basket. Los de Emiratos están dispuestos a seducir al actual entrenador azulgrana para que lidere el proyecto a partir del siguiente curso. El técnico de Gavà cuenta con una cláusula de salida de 300.000 euros.

Así 'respiran' todas las partes

El entorno más cercano del actual entrenador azulgrana confirmó a SPORT que la decisión sobre su futuro se comunicará a finales de la campaña. En el conjunto de Emiratos Árabes no hacen ningún comentario sobre ese presunto interés en Pascual, y recuerdan que el técnico de Gavà es uno de los múltiples nombres que han salido para hacerse con el equipo de cara a la próxima temporada. Vassilis Spanoulis, Zeljko Obradovic o Pablo Laso han sonado para un posible reemplazo de Aleksander Sekulic, que sí que es cierto que solo tiene firmado con Dubai hasta final de temporada.