El 'renacido' Laprovittola sigue demostrando que tiene cuerda para rato

El Barça sigue muy vivo en la pelea por terminar la temporada con el título de la Liga Endesa. Tras batir al UCAM Murcia por 76-100 en uno de los mejores partidos de la campaña, Xavi Pascual y sus jugadores ya están en semifinales.

En ellas, se enfrentarán a La Laguna Tenerife, después de que los canarios se 'cargasen' al Real Madrid en una de las grandes campanadas en lo que va de curso, no solo en la ACB, sino en todo el baloncesto europeo. Los de Txus Vidorreta asaltaron el Movistar Arena por un contundente 95-107, y con total merecimiento acabaron con el equipo de un Sergio Scariolo cuyo futuro está en el aire tras finalizar, de manera inesperada, la temporada en blanco.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

Tras el fracaso del cuadro madridista, el Barça tiene a un rival 'inesperado' que se ha convertido en el último escollo para intentar regresar a una final de la Liga Endesa tres años después de la última ocasión. Fue en la campaña 22/23, en el último título logrado por Sarunas Jasikevicius, Nikola Mirotic y compañía, y que hasta el momento, ha sido el único campeonato conquistado por el equipo catalán.

La Laguna Tenerife, último escollo para llegar a la final ACB

Más que nunca, toca ir partido a partido, y el primer reto es empezar de la mejor manera posible la eliminatoria ante los tinerfeños. El primer asalto será el próximo martes 9 a partir de las 20h (CEST) en un duelo que se celebrará en el Palau Blaugrana, ya que el Barça tiene el factor pista respecto a La Laguna Tenerife, que terminó la fase regular en octava posición.

Patty Mills, jugador de La Laguna Tenerife / EFE

Y para ese partido ante el cuadro de Vidorreta, Nico Laprovittola llegará con la máxima confianza después de su sobresaliente actuación en Murcia. Después de sufrir de manera excesiva con las lesiones en estas últimas dos campañas, el talentoso director de juego argentino regresó a las pistas hace unas semanas tras dejar atrás una rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho.

'Lapro', de menos a más en la serie

'Lapro' pudo acortar plazos y regresar a la disciplina azulgrana algo antes de los tres meses previstos en el comunicado médico emitido en su día por el Barça a mediados de marzo. Pascual no le dio minutos en el primer partido ante UCAM, y en el segundo, no llegó ni a los cuatro, en los que tan solo pudo sumar una asistencia. Pero en el tercer y definitivo asalto, la historia cambió por completo. Experimentado en batallas de la más alta exigencia, aprovechó los casi 13 minutos que estuvo en pista para destrozar al equipo murciano desde la línea exterior. Deletió al público recuperando aquella versión que le ha permitido convertirse en uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto argentino, y en uno de los mejores fichajes de la última década en el Barça.

Se fue hasta los 14 puntos, con cuatro aciertos desde la línea del triple, y un 2/2 desde la personal. Dio dos asistencias, terminó con 15 créditos de valoración, y en el apartado estadístico del +/-, que recopila los puntos anotados y encajados por el equipo con dicho jugador en cancha, se apuntó un magnífico +22. Tan solo Will Clyburn (27), MVP de la noche, y Jan Vesely (26) le superaron en ese aspecto.

Jonah Radebaugh y Nico Laprovittola, durante el play-off de la Liga Endesa / ACB Photo - Javier Bernal

Las palabras de Laprovittola

"No nos tenemos que conformar, tenemos que pensar que tenemos muchos partidos por delante y nos toca pensar en Tenerife. Tenemos muchas cosas por ganar, y hay que aprovecharlo. Tenerife será muy difícil, ellos juegan un basket muy inteligente, se conocen, tienen experiencia y nos tocará ser muy físicos", comentó 'Lapro' a la periodista Ruth Gumbau de '3 Cat' tras el partido. El mejor Lapro está de vuelta, y tanto Pascual, como sus compañeros y la afición azulgrana se frotan las manos con el rendimiento del '20' en el asalto al título de la Liga Endesa.