El renacer del exazulgrana Raul Neto

Parece que hayan pasado varias temporadas de la estancia de Raul Neto en el Barça, pero no es así. El base brasileño aterrizó en el Palau a finales de 2024 para tratar de reemplazar al lesionado Nico Laprovittola, que apenas empezaba con la larga recuperación de su grave lesión de rodilla.

La gran trayectoria del director de juego (435 partidos en la NBA) no dejaba margen a la especulación sobre la calidad del jugador. Ahora bien, la principal incógnita era saber como iba a estar Neto a nivel físico, ya que durante el verano de 2023, en el que había firmado por el Fenerbahçe, sufrió una grave lesión de rodilla disputando un partido con su selección en el Mundial.

Una etapa en el Barça frustrada por las lesiones

Neto aseguró en su llegada a Barcelona que ya se encontraba en las mejores condiciones físicas, pero lo cierto es que su etapa en el club azulgrana fue excesivamente breve, y de nuevo, frustrada por las lesiones. Debutó en un clásico en el que se lesionó en el aductor de su pierna izquierda, en un contratiempo físico que le tuvo apartado cuatro semanas de las pistas.

Raulzinho Neto, antes de debutar con el Barça / VALENTÍ ENRICH

La mala fortuna se volvió a cebar con él, y antes de terminar 2024 volvió a vestirse de corto para medirse a Estrella Roja. En ese duelo de Euroliga, Neto sufrió una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda, y con un plazo de recuperación aproximado de tres meses, tanto club como jugador llegaron a un acuerdo para rescindir un contrato que duró poco más de un mes.

El futuro de Neto, que cumplió 33 años el pasado mes de mayo, era todo una incógnita. Quedaba por ver si le daba una tercera o cuarta oportunidad al baloncesto, o si finalmente decidía poner fin a su carrera. Pero el de Belo Horizonte no quiere tener que retirarse en una camilla y sigue luchando para volver a disfrutar de ese deporte que tantas alegrías le dio.

Raul Neto, en un partido de Euroliga con el Barça / Valentí Enrich

Una nueva oportunidad en Burgos

Neto encontró aposento en el San Pablo Burgos. El conjunto leonés regresa este curso a la Liga Endesa, tras el brillante ascenso logrado la pasada campaña desde Primera FEB. El base brasileño es una pieza de lujo para Bruno Savignani, pero siempre con ese asterisco en relación con su estado físico. A menos de dos semanas para que el cuadro burgalés arranque su andadura en la ACB, el equipo sigue disputando partidos de pretemporada, el último este pasado domingo ante el Casademont Zaragoza, en el que San Pablo logró remontar 17 puntos de desventaja para acabar imponiéndose por 99-90.

Tras no haber contado con minutos en los anteriores compromisos de preparación, Neto se volvió a sentir jugador de baloncesto en su primera presencia en pista con la camiseta del equipo. En cuatro minutos, el '19' de San Pablo Burgos sumó dos puntos y una asistencia. Unas estadísticas sin mucho que destacar, pero con esa buena noticia de la confirmación de su regreso a las canchas.

Raul Neto volvió a vestirse de corto en una cancha de baloncesto / Twitter: @SanPabloBurgos

Las palabras de su entrenador

"Si os digo la verdad, hasta esta mañana él no iba a jugar. Estamos en un proceso que hemos planificado para que se vaya sintiendo cada vez más cómodo y se vaya adaptando más al equipo. Raul lleva dos años en los que prácticamente no ha jugado encadenando lesiones una tras otras, y viene de una manera de trabajar, como la que hay en la NBA, que es diferente a la que hacemos aquí. Allí se entrenaba con menor contacto y tenemos que entender que es una adaptación mucho más global. Es superprofesional, está haciendo lo que puede y lo que no puede para estar, y en los entrenamientos ya se ve la calidad que nos puede dar. Esperamos que la semana que viene siga con su progresión, que pueda jugar más minutos en Lugo para alargar su disponibilidad en las próximas semanas", comentó su técnico y compatriota Savignani.

Si todo sigue su curso y Neto logra dejar atrás su calvario con las lesiones, se medirá al Barça el próximo 18 de enero en el Coliseum burgalés, mientras que su regreso al Palau tendrá lugar el 9 de mayo. Pero esas hojas de calendario todavía andan muy lejos, y la mejor noticia, a día de hoy, es que Neto vuelve a disfrutar en una cancha de baloncesto.