La relación más especial entre Darío Brizuela y Joan Peñarroya

Darío Brizuela cerró la última temporada en uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 30 años, en plena madurez deportiva, la 'Mamba Vasca' completó su segundo año en el Barça mejorando sus prestaciones respecto al primer año, en el que no contó con el protagonismo que podía esperar, tras la importante inversión realizada por el equipo catalán en su fichaje. No hay que olvidar que para traer a Brizuela, Unicaja recibió más de un millón de euros de cláusula.

En este último curso, el escolta donostiarra ha incrementado sus números hasta los 10 puntos por partido en Euroliga y 9,6 tantos por duelo en la Liga Endesa. Prácticamente duplicó los 5,7 puntos en la competición europea de su año 'rookie', mientras que en ACB venía de promediar 7,7. Tras la aportación ofensiva tanto de Jabari Parker como de Kevin Punter, Brizuela ha estado ahí, siendo un valor fiable para Joan Peñarroya. De hecho, la realidad del jugador en el Barça cambió por completo con la llegada del técnico egarense, contando con mayor confianza, y siendo un comodín ideal para ir surcando todas las dificultades vividas, especialmente con las lesiones. Todo ello a través de una relación cercana y de respeto, con una buena sintonía que se ha podido ir viendo durante el curso tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Peñarroya utilizó a Brizuela en la dirección de juego por todas las lesiones que sufrió el equipo la pasada campaña / FCB

Posible '1' para Scariolo en España

Brizuela tomó en varios partidos los mandos del equipo, y desde la sala de máquinas, completó grandes minutos ejerciendo de base. Una posición, el '1', en la que podría volver a tener minutos en este próximo Eurobasket por todos los problemas de lesiones que está teniendo Sergio Scariolo con sus directores de juego. "Desde luego es un plan B que tenemos presente y que hemos entrenado", comentó el seleccionador español en una entrevista para SPORT hace unos días.

Las palabras de Brizuela hacia sus compañeros y Peñarroya

El rendimiento de Brizuela en el Barça esta última temporada le sirvió para ganar el premio a mejor jugador nacional que se entregó este pasado martes en la VI Gala del baloncesto español. Y en ese discurso del '8' azulgrana, el jugador tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros, y también para su entrenador en el Barça. "Entiendo el baloncesto y la vida en ser mejor cada día, estar preparado para todas las oportunidades que se presentan, y es lo que he intentado hacer. Sin la ayuda de mis compañeros, con Willy Hernangómez y Joel Parra aquí presentes, y la de mis entrenadores, sobre todo de Joan (Peñarroya), habría sido imposible, así que este premio es para ellos", comentó.

Brizuela siempre ha sido un jugador importante para Peñarroya / Javi Ferrándiz

Un Brizuela que en febrero, en una entrevista con SPORT antes de disputar la Copa, también había tenido palabras amables hacia Peñarroya, explicando las diferencias entre su juego y el de Roger Grimau. "Son diferentes, con una forma ligeramente distinta de entender el baloncesto y una forma distinta de preparar los partidos. Con Roger Grimau tenía un rol muy claro, con Joan al principio también, pero con las situaciones que se han ido dando el rol ha cambiado. Siempre he intentado dar el 100% cuando se me ha llamado, y ahora que se me está dando esa confianza intento agradecerlo con trabajo y resultados. Peñarroya tiene una forma de entender el baloncesto que me gusta, que la comparto y es la que me viene bien", explicó.

Futuro azulgrana hasta 2028

Con la continuidad de Peñarroya asegurada para la próxima temporada, Brizuela tomó la decisión de alargar su vinculación con el Barça hasta 2028, asegurándose vestir la camiseta azulgrana, como mínimo, durante cinco temporadas. Su contrato expiraba el próximo verano, un periodo en el que también finalizan su vinculación con el Barça jugadores como Tomas Satoransky, Jan Vesely, Willy Hernangómez o Nico Laprovittola. A expensas de sí se lleva a cabo otra amplia renovación del proyecto, Brizuela es para el club un activo de presente y futuro.

"Estoy muy feliz de haber renovado por el Barça otros dos años más. Estoy superilusionado y feliz de seguir vistiendo esta camiseta, y sobre todo de seguir disfrutando de noches mágicas en el Palau. Os espero estos próximos tres años, tengo ganas de veros, y por muchos títulos", pronunció el jugador en un vídeo distribuido por el club una vez se selló su renovación, avanzada por este diario. Más allá de lo estrictamente deportivo, y de ese buen momento que atraviesa Brizuela, tanto él como su familia se han adaptado a la perfección a su nueva vida en Barcelona, después de varios años en Málaga, ciudad que ha sido prácticamente su segunda casa.

Brizuela fue una de las referencias ofensivas del Barça este último curso / Valentí­ Enrich

Cada vez más importante

En una nueva campaña en la que el equipo volverá a sufrir muchos cambios en su plantilla, con hasta cinco caras nuevas (Myles Cale, Tornike Shengelia, Will Clyburn, Juani Marcos y Miles Norris), Brizuela apunta a seguir ganando peso tanto en la pista como en el vestuario, siendo una figura clave en la adaptación de los nuevos fichajes, y también en los jóvenes que se encuentren en dinámica del primer equipo. Y desde luego, sin perder la ambición de, al fin, lograr levantar su primer título en el Barça.