Un regreso ilusionante y esperado en el primer día de Shengelia en el Barça

Tras acabar su participación en el Eurobasket, Tornike Shengelia ya se encuentra en Barcelona para arrancar su nueva aventura en el conjunto azulgrana. El ala-pívot georgiano es la gran incorporación del Barça 25/26 y en él están puestas parte de las esperanzas para que la temporada sea exitosa.

Un Shengelia que deja atrás un buen Europeo, en el que lideró a Georgia hasta los cuartos de final, en un torneo que cerró con 12,9 puntos, 3,9 rebotes y 3,1 asistencias por encuentro. Fueron los verdugos de España en la fase de grupos y tuvieron tiempo de dar una de las campanadas del Campeonato tras cargarse a Francia en octavos.

Día de estreno en el Palau

Tras algún día merecido de descanso, Shengelia ya se dejó ver en el Palau. Allí se reencontró con sus nuevos compañeros, con los que compartió minutos de gimnasio y también de pista. Saludó al General Manager de la sección, Juan Carlos Navarro, e intercambió los primeros diálogos con el cuerpo técnico, en especial con Rafa Martínez.

Tornike Shengelia saludó a Juan Carlos Navarro en su primera visita al Palau / FCB

Una vez que 'Toko' ya se haya recuperado por completo del esfuerzo del Eurobasket, quedará por ver si el georgiano puede estar a disposición de Joan Peñarroya para la Lliga Catalana.

El calendario azulgrana en la Lliga Catalana

El Barça tiene asegurados dos encuentros ante Morabanc Andorra (miércoles 17, 21h CET) y Joventut (viernes 19, 21h CET), y la posible final, prevista para el domingo 21 (18:30h CET) en caso de que el conjunto azulgrana, vigente campeón, obtenga el billete para disputarla.

Vesely vuelve a entrenarse con el grupo

Más allá de la primera toma de contacto de Shengelia con sus nuevos compañeros, el Barça anunció también una noticia esperadísima como es el regreso de Jan Vesely a la dinámica de trabajo con el resto del equipo.

El pívot checo vivió un calvario con las lesiones el pasado curso, y pese a que intentó ayudar al equipo en el playoff de la Euroliga previo a la Final Four, los problemas lumbares le impidieron estar presente en los últimos partidos de la anterior campaña.

Jan Vesely, en un partido con el Barça esta temporada / Javi Ferrándiz

No hay prisa con Vesely y Peñarroya cuidará de la mejor manera posible a una pieza diferencial e imprescindible en su pizarra. El equilibrio que aporta el '6' tanto en ataque como en defensa no está al alcance de los otros dos pívots con los que comparte posición, y el técnico egarense es consciente que necesita al mejor Vesely para los momentos trascendentales de la campaña. Quedan meses por delante para que dichos partidos lleguen, así que no se forzará más de lo debido con el de Ostrava.