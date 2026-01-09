El regreso más emotivo de Jabari Parker: "En el Barça recuperé el amor por el basket"

El componente emocional apunta a estar muy presente en el Barça - Partizán de este viernes (20.30h CET). El duelo ante el colista de la Euroliga no va a ser, ni mucho menos, un camino de rosas para el conjunto azulgrana, que es consciente de que no puede fiarse de la posición en la tabla clasificatoria del equipo de Belgrado.

Si bien es cierto que Partizán está completando una campaña muy decepcionante en Europa, la visita al Palau se plantea como un escenario en el que Joan Peñarroya y sus jugadores buscarán dar un golpe sobre la mesa y frenar así una caída que les ha llevado hasta el pozo de la clasificación.

El mensaje de Pascual sobre Peñarroya: "Es uno de los nuestros"

La vuelta del técnico egarense al Palau merece una buena aceptación por parte de su antigua afición. Los resultados no acompañaron el curso pasado, y el inicio del actual tampoco fue nada bueno, especialmente en Liga Endesa. Pero regresa al feudo azulgrana un Peñarroya que siente los colores del Barça y que trató de hacer todo lo posible para que el equipo funcionase de la mejor manera. "Peñarroya ha sido nuestro entrenador. Espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de la dificultad de la vida de un entrenador, es muy buen tío y puso todo para intentar lo mejor para el Barça. Luego la gente valorará si es mejor o peor, pero es uno de los nuestros", comentó en la previa Xavi Pascual, su sustituto en el banquillo azulgrana.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en una foto de archivo / ACB Photo - David Grau

En clave Barça, habrá un triple regreso al Palau. Más allá del de Peñarroya, vuelve al Palau un Nick Calathes que vistió la elástica azulgrana entre 2020 y 2022, y un Jabari Parker que, de bien seguro, vivirá un partido con mucha carga simbólica y emocional. Tras una prometedora carrera en la NBA frustrada por las lesiones, el de Chicago encontró acomodo en la capital catalana, a la que llegó en 2023.

El gran riesgo de la apuesta por Parker

Podía parecer que Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández habían perdido la cabeza ya tan solo poniendo sobre la mesa su nombre. No hay que olvidar que, en la temporada 22/23, Parker ni tan siquiera había jugado a baloncesto a nivel profesional. Además, la incertidumbre sobre su estado físico y sus rodillas era más que razonable.

Jabari Parker, en su etapa en el Barça / Javi Ferrándiz

Pero Jabari Parker no tardó en ganarse pronto al Palau. La misión de hacer olvidar a jugadores como Nikola Mirotic o Cory Higgins, era, de todo, menos sencilla. Y tras los primeros partidos, ya se vio que el ala-pívot azulgrana iba a ser uno de los líderes del equipo. Brilló bajo las órdenes de Roger Grimau en un primer curso que cerró sin títulos, pero en el que fue el mejor efectivo del Barça en la Copa del Rey de 2024 en la que el equipo catalán cayó a última hora en la final ante el Real Madrid.

Jabari Parker se reencontrará con su antigua afición / Valentí Enrich

Su rendimiento en el Barça

Ya la pasada campaña, y compartiendo galones con Kevin Punter, su aportación al equipo bajó algo, y su final de temporada fue decepcionante, confirmándose un segundo curso consecutivo sin títulos. Le quedaba un año de contrato todavía en el Barça, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para su salida. En total, Parker jugó 74 partidos de Liga Endesa con unas medias de 12,6 puntos y 3,5 rebotes por duelo, y 77 de Euroliga, con 12,2 tantos y 4 capturas por partido. En esta 25/26, está en 11,6 puntos y 3,8 rebotes por encuentro en Europa y 9,1 tantos y 2,4 capturas en la Liga Adriática. Tras unas semanas de cierta incertidumbre sobre su futuro en el Partizán, Peñarroya le ha recuperado para la causa.

Jabari Parker y Joan Peñarroya se vuelven a reencontrar en el Partizán / Valentí Enrich

Tras su primera temporada en el Barça, Parker no pudo evitar emocionarse en una charla con 'Jijantes' explicando lo que había supuesto para él aquella temporada vistiendo la elástica azulgrana. Una reacción que explicó pocos días después, dejando clara la importancia del Barça en su carrera deportiva. "No tengo más que cosas que buenas que decir de Barcelona. Esto ha sido un sueño porque en este lugar me he reencontrado de nuevo con mi amor hacia el baloncesto. No sabía si volvería a jugar. Gracias al Barça, a los aficionados, compañeros, entrenadores, a los amigos que he hecho, he hallado de nuevo ese amor y esa pasión”. Este viernes, Jabari vuelve a casa.