La reflexión de Jasikevicius que encaja con la temporada del Barça de basket: "Nadie asume responsabilidades"

Sarunas Jasikevicius hizo una contundente reflexión acerca de la gran cantidad de despidos de entrenadores que ha habido en la Euroliga. El lituano quiso poner en valor el trabajo de los entrenadores y cómo está a día de hoy el baloncesto continental. Todo ello antes del inicio de la Final Four en Atenas, donde buscará revalidar el título con el Fenerbahçe.

"Creo que no tiene nada que ver con los entrenadores, creo que tiene que ver con la sociedad", comentaba Jasikevicius acerca de la presión a la que están sometidos los técnicos. "Todo el mundo busca excusas, todo el mundo busca razones, poca gente se mira a sí misma. No sé cuántos dueños en esta situación han dado un paso al frente y han dicho que cometieron errores, cuántos gerentes generales han salido y han dicho que simplemente tuvieron un mal verano", dijo.

La reflexión siguió y criticó la facilidad con la que se culpa al entrenador de todo. "Ya sabes, nadie asume la responsabilidad. El entrenador principal es solo uno, es muy fácil culpar a una sola persona. Y para mí, la razón principal es la sociedad. Nos estamos volviendo extremadamente blandos", reconoció.

Sarunas Jasikevicius, posando con el trofeo de la Euroliga junto a Georgios Bartzokas, Kostas Papanikolaou y Nando de Colo / GEORGIA PANAGOPOULOU

Una situación que encaja con lo que se ha vivido esta temporada en el Barça de basket. Joan Peñarroya fue despedido después de una mala racha de resultados y se incorporó Xavi Pascual, que tampoco fue capaz de mejorar los resultados del equipo. La planificación de la plantilla ha sido, probablemente, el principal motivo del desastre en Europa, donde el club no ha sido capaz de llegar a los playoffs.

Este escenario ha hecho que a Xavi Pascual le tiente la posibilidad de fichar por el Dubai Basketball, además de las condiciones económicas que le plantean. La marcha de Jasikevicius también sería un ejemplo de una mala gestión desde los despachos, siendo de nuevo el entrenador la persona perjudicada.

Sarunas Jasikevicius, entrenador de Fenerbahçe / RYAN LIM

Otra tendencia que se ha instalado en Europa es la de rumorear traspasos durante todo el año. "Miren, al mismo tiempo, no se puede prestar atención a todos los rumores. La mayoría no son ciertos. Y sea cual sea la estructura del baloncesto europeo, no tenemos reglas claras sobre los fichajes, cuándo es el periodo de fichajes, cuándo no lo es, cuándo se puede hablar de los jugadores. Antes solíamos fichar a los jugadores en junio", comentó.

Jasikevicius puede hacer historia

El lituano puede convertirse en la primera persona en ganar dos Euroligas seguidas tanto entrenador como jugador. "No pienso en esas cosas. Solo trato de ponerme a mí mismo y a mi equipo en la mejor posición posible para tener éxito. Para nosotros es un poco más simple: uno piensa en el próximo entrenamiento, en la próxima situación que se presente y no en este tipo de cosas".

Fenerbahçe se verá las caras al favorito para hacerse con el título: Olympiacos. El equipo griego jugará en el pabellón del eterno rival, aunque contará con el apoyo de su afición en el OAKA. Sin embargo, la Final Four de la Euroliga no entiende de favoritos y cualquiera de los cuatro finalistas es capaz de tocar el cielo en Atenas.