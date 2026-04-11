La redención (sin premio) de Kevin Punter en Mónaco

Kevin Punter tiró del carro y se echó el equipo a la espalda en Mónaco, pero la actuación del neoyorquino no sirvió para que el Barça sumase la 21ª victoria de la temporada en Euroliga. Los de Xavi Pascual cayeron en la Gaston Medecin por 93-86 y aunque se complicaron mucho su futuro en la competición continental, siguen dependiendo de sí mismos para lograr el pase al Play-In.

La actuación de 'KP' en territorio monegasco fue una de las mejores noticias en clave azulgrana. Punter regresaba a una cancha en la que el pasado curso vivió uno de los momentos más complicados de su carrera. El neoyorquino asumió la responsabilidad del último tiro en el quinto y definitivo partido de Playoff. Un acierto hubiese metido al Barça en la Final Four de Abu Dabi, pero su lanzamiento no entró, en una selección de tiro que seguramente no fue la mejor.

Punter recordó para SPORT su acción en el Playoff

"Tenía que pensar muchas cosas en tres segundos. Es un tiempo largo y a la misma vez muy corto en el que debes tomar muchas decisiones. Yo veo y analizo todo. Puedes pensar muchas cosas. Puedo pensar que podría haber pasado la bola a Willy y muchos lo estarán diciendo, pero estar ahí abajo es otra cosa. No se ve como en la tele. Tenía enfrente a Papagiannis (2,20 metros) y al lado a otro rival. Pensé... ¿intento ese pase? En ese momento pensé, ¿cómo hago ese pase a Willy, la puedo perder? Está lejos. Si intento hacer ese pase y pierdes el balón, ¿cómo vas a pensar y regresar? Tal vez debería haberlo hecho. Como deportista, puedo entender cualquier crítica, pero he estado en esas situaciones muchas veces antes y he sabido cómo resolverlas. Una cosa importante es que yo soy el más duro conmigo mismo", comentó Punter con 'SPORT' el pasado curso, medio con el que habló por primera vez tras ese lanzamiento.

Partidazo de 'KP'

Pero anoche, toda esa mentalidad que ha permitido a Punter confirmarse como uno de los mejores jugadores de la Euroliga le ayudó a volver a brillar en un escenario como el monegasco. 'KP' se fue hasta los 27 puntos, con un increíble 6/7 en triples, además de apuntarse cuatro asistencias y un rebote.

Kevin Punter anotó 27 puntos en Mónaco / EFE

Tercera mejor marca anotadora de la temporada en Euroliga

Los 27 tantos convertidos ante Mónaco son su tercera mejor anotación europea de la temporada empatada con el encuentro en el Palau ante Valencia Basket y la visita a la Virtus Bolonia, y tan solo por detrás de los 31 puntos anotados en Francia contra Asvel y los 43 frente a Baskonia en el histórico partido disputado en el Palau el pasado 19 de diciembre resuelto en la tercera prórroga (134-124 para el Barça). Además, sus seis aciertos exteriores le hicieron quedarse a uno de empatar su mejor marca en la competición, que son siete en un Real Madrid - Partizan de 2023.

"Fue un partido difícil, ambos equipos estaban luchando y perdimos por poco al final, pero eso es todo. No hay mucho que pueda decir en este momento, pero dimos todo lo que tenemos y hay que ir a por el próximo. Nuestra temporada está en juego y debemos ganar al Bayern. Veremos lo que nos depara el futuro, pero primero tenemos que ganar", comentó Punter a los medios del club tras la derrota en Mónaco.

Kevin Punter, en el partido de Euroliga ante Mónaco / EFE

Pascual tiene las bajas de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky en la dirección del juego, y pese a que el de Gavà ya tiene a su disposición a Juan Núñez, tanto Punter como Darío Brizuela han apuntalado la posición de '1' en estas últimas semanas. El '0' azulgrana, como el resto de la plantilla, acusó en las últimas semanas el desgaste de la campaña y estuvo lejos de su mejor versión.

Seis partidos seguidos por encima de los 10 puntos

Pero en los últimos seis partidos entre Liga Endesa y Euroliga, Punter ya no ha bajado de los 10 puntos, y en el último compromiso liguero en Zaragoza se fue hasta los 22 tantos. Este domingo, el neoyorquino se vuelve a anticipar como pieza clave para derrotar al Bilbao Basket en la 26ª jornada de la competición, mientras que el próximo viernes, en la 'final' de Euroliga ante el Bayern, 'KP' volverá a ser uno de los referentes a los que fiar el billete azulgrana para el Play-In del torneo continental.