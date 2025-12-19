¡Dos récords históricos de la Euroliga en el Palau!

Barça y Baskonia firmaron en la noche de este viernes uno de los partidos más increíbles de la historia de la Euroliga. Tres prórrogas, cambios de dinámicas constantes y varios jugadores alcanzando las máximas anotaciones de su carrera. Un escándalo de duelo en cuanto a tensión, anotación y compromiso. La guinda del pastel son los dos récords que se batieron en el Palau Blaugrana.

Algo atrás quedaba ya aquel partido entre Real Madrid y Anadolu Efes, con un total de cuatro prórrogas, y un marcador que dejó atónita a toda Europa (130-126). Sin embargo, los blaugrana y los vascos se propusieron superar esa cifra en algo menos de tiempo (tres prórrogas) y lograron la máxima anotación de un partido de toda la historia: un total de 258 puntos.

Como si eso fuera poco, el Barça se convierte en el equipo con la anotación más alta jamás conseguida en Euroliga: 134 puntos. Gran culpa la tiene Kevin Punter, que hizo el mejor partido de su carrera y forzó el tercer 'tiempo extra' con una canasta a tabla sobre la bocina. 43 puntos para sacar adelante una victoria que parecía imposible cuando Baskonia dominaba 109-118.

El estadounidense logra la cuarta mayor anotación de un jugador en la Euroliga, sin poder alcanzar los 50 puntos de Nigel Hayes-Davis, los 49 de Shane Larkin y los 45 de Sascha Vezenkov. Un día que no olvidará, como tampoco lo harán las dos aficiones, aunque la culé sea la que en este caso se vaya a dormir más feliz.

No se puede dejar de lado la actuación de Markus Howard con Baskonia, que anotó 33 puntos y repartió seis asistencias en un duelo en el que recordó a su mejor versión. Y vaya si lo fue: máxima anotación de su carrera. Le siguió Luwawu-Cabarrot, con 26 puntos y una sensación de peligro constantes para los de Xavi Pascual, que no eran capaces de frenar a los dos 'demonios' de Baskonia.

A pesar de todos los récords y del desgaste físico, ambos deberán afrontar la jornada de Liga ACB en menos de 24 horas. El Barça recibirá al Joventut Badalona el domingo por la mañana, sin apenas descanso, mientras que los vascos seguirán su particular gira por España y visitarán el Martín Carpena. El calendario no perdona ni por Navidades, donde tendrán incluso una doble jornada liguera.