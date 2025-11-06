Las recetas de Joel Parra para derrotar al Madrid

Con las dudas de Shengelia y Laprovittola, el Barça recibe este viernes al Real Madrid a las 20.30 horas en un Palau que debe dar también un paso adelante con el objetivo común de que este equipo azulgrana de idas y vueltas consiga su mejor nivel ante su eterno rival.

Uno de los déficits azulgranas está en el apartado defensivo, si bien en los últimos partidos se vislumbra una cierta mejoría colectiva. Y cuando se trata de dar la máxima intensidad, el estadounidense Myles Cale y el catalán Joel Parra suelen ser ejemplares.

El ex jugador de la Penya promedia 5,4 puntos, 3,5 rebotes y +6,1 de valoración en Euroliga, cifras que se elevan en Liga Endesa hasta 9,6 puntos, 4,4 rebotes y +12,2. De hecho, es el tercero más valorado del equipo en el torneo doméstico, tras Shengelia (+16,2) y Clyburn (+12,4).

"El jugador está más motivado en estos partidos. Un Clásico siempre es especial. Es un partido más, pero si ganas te da un plus. Da igual cómo se llegue. Los pequeños detalles marcarán las diferencias y hay que controlar las emociones", comentó el catalán en rueda de prensa.

Parra se refirió a los ocho partidos seguidos perdidos contra el Madrid (los tres del play-off de la 'era' Grimau más el de Supercopa, los dos de Liga y los dos de Euroliga del curso pasado. "No hemos hablado de eso, pero queremos ganar con nuestra gente y sabiéndolo, más", recalcó.

Uno de los problemas del equipo es la irregularidad en los partidos. "Tenemos muchos altibajos y somos capaces de lo mejor y de lo peor. Esta semana hemos entrenado muy bien. Estamos trabajando para reducir los malos momentos. Tenemos que ser más estables", apuntó.

El Palau se ha vaciado esta temporada, pero Joel Parra tiene claro que este viernes "se llenará, que los Dracs estarán a tope y la afición será el sexto jugador. Vemos que no se están identificando mucho con el equipo y entendemos su enfado. Siempre intentamos dar el máximo".

En cuanto a las claves pata este viernes, el internacional español insistió en "controlar los pequeños detalles y estar fuertes en defensa ante un rival con muchos puntos. Tenemos que bajarles la puntuación y ellos querrán hacer lo mismo. No podemos consentir segundas opciones".