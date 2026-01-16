La receta de Willy Hernangómez para frenar a Edy Tavares en el Clásico

La lista del talento que sale a relucir en un Clásico entre Barça y Real Madrid es prácticamente inacabable. El instinto asesino de Kevin Punter, la visión de juego privilegiada de Facundo Campazzo, la garra de Tornike Shengelia o la clase de Mario Hezonja son algunos ingredientes están sobre la mesa, y que este viernes (20:45h CET) pueden decantar el segundo encuentro de 2026 entre blancos y azulgranas.

Más allá de esos nombres, en la pintura se librará un combate que promete emociones fuertes y que tiene muchas cuentas pendientes. Los protagonistas del mismo serán Edy Tavares y Willy Hernangómez, dos de las torres de Sergio Scariolo y Xavi Pascual y que prometen una batalla de altura. Hasta el momento, la lucha ha sido bastante desigual, y en la gran mayoría de ocasiones, la victoria ha ido a parar a manos del interior caboverdiano.

Un balance muy desigual favorable a Tavares

Desde que Willy firmó por el Barça en 2023, el pívot madrileño se ha enfrentado a su exequipo hasta en 16 ocasiones, con un balance de tres victorias y 13 derrotas. Ante el Real Madrid, el '14' azulgrana tiene como tope los 17 puntos anotados en el tercer partido de 'semis' del Playoff ACB en 2024, mientras que en rebotes, Hernangómez capturó 10 hace menos de dos semanas, en el importante triunfo del Barça por 100-105 que sirvió para romper una racha de nueve tropiezos consecutivos ante el eterno rival.

Hernangómez le ganó la partida a Tavares en el último Clásico de Liga Endesa / ACB Photo - Borja B. Hojas

Tavares y Hernangómez no coincidieron en el Real Madrid. Ambos cuentan con pasado NBA, si bien es cierto que la etapa del español en América fue más larga y exitosa. Ahora, con la llegada de Pascual, el pívot del Barça quiere acabar con el dominio del interior blanco, y para ello, se emplea a fondo para poder ser determinante y tratar de frenar a uno de los jugadores más poderosos de todo el baloncesto continental.

Las palabras de Willy sobre Tavares

"Es un jugador muy especial y lleva mucho tiempo siendo uno de los mejores pívots de la Euroliga. No tuvo la suerte de estar tanto tiempo en la NBA, es superhumilde, trabajador, tengo la suerte de conocerlo de cerca y cuando regresó a Europa, también tuvo su periodo de adaptación. Es muy difícil jugar contra él, porque es muy grande, muy fuerte y muy intimidador. Voy aprendiendo cómo jugar contra él. Es muy alto, pero yo soy más rápido y aprendo mucho de Jan Vesely, de esas situaciones con el tirito corto que las estoy trabajado mucho. Tendré que estar muy activo, poniendo buenos bloqueos para que 'Lapro' anote desde el tiro o para que Darío (Brizuela) lo haga en velocidad. Son partidos que me motivan y siempre es un reto jugar contra él", desveló Hernangómez a SPORT recientemente en una entrevista.

Tavares y Hernangómez, una relación con respeto dentro y fuera de la pista / ACB Photo - Sara Gordon

Un Hernangómez que tras asaltar Madrid hace 10 días mal contados, busca con el resto de sus compañeros repetir afrenta en el Palacio y lograr un triunfo que, a un mes para la Copa, supondría dar un golpe importante en la mesa, y quien sabe, si empezar a cambiar una dinámica que ha tenido mucho color blanco estos últimos dos cursos.

Una misión difícil, pero no imposible

"Sería una hazaña muy difícil, pero estamos trabajando para ganarles. Es un Clásico, es nuestro rival y para mí es muy especial. La primera temporada estaba un poco más nervioso por ver cómo me recibían, pero de todo se aprende. También estoy trabajando para jugar mejor contra ellos y vamos a intentar ganar", relató un Hernangómez que junto a Jan Vesely y Youssoupha Fall, tratarán de minimizar las virtudes del juego interior del Real Madrid. Más allá de Tavares, Scariolo podrá contar con Usman Garuba y Alex Len para tratar de dar toda la guerra posible.

Willy Hernangómez y Edy Tavares se han enfrentado ya en multitud de ocasiones / Javi Ferrándiz

Por último, sin dejar la Euroliga de lado, Hernangómez compartió con 'SPORT' su emoción por ser embajador de One Team, el programa de integración comunitaria que lleva a cabo la competición continental. "Ser embajador de One Team del Barça para Euroliga es muy especial y me hace mucha ilusión. Lo más importante es ayudar a los demás, cuidar a los amantes del basket y a todos los que nos apoyan, sobre todo a los más pequeños y a los que no tienen las mismas oportunidades. Tenía muchas ganas de pasar tiempo con ellos e intentar ayudarlos, transmitirles mi experiencia, mi positividad y aprender de ellos. Es un proyecto muy bonito de Euroliga que había visto ya de lejos con compañeros del equipo y con mi hermano".