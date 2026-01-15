Real Madrid - Barça: horario y dónde ver por TV la 22ª jornada de la Euroliga

Real Madrid y Barça se enfrentan este viernes 16 de enero en la 22ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana visita a los blancos en el segundo Clásico de 2026 con la intención de que se repita lo que ocurrió en el partido de Liga Endesa del pasado 4 de enero, con el triunfo de los de Xavi Pascual por 100-105 que sirvió para poner punto final a una racha de nueve derrotas consecutivas ante el eterno rival.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Real Madrid y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça tiene por delante una de las salidas más exigentes de toda la temporada. Visitar la casa de los blancos siempre supone afrontar un partido de máxima dificultad, y más después de que hace menos de dos semanas, los azulgranas profanasen el feudo blanco.

Xavi Pascual, durante el partido ante Partizán / Gorka Urresola

El último Clásico, un recuerdo agradable para el Barça

En el Clásico de ACB, Kevin Punter y Nico Laprovittola fueron los máximos anotadores del Barça con 19 puntos cada uno. El argentino aportó nueve asistencias. Un duelo ante el Real Madrid, en el que Tomas Satoransky firmó 16 tantos, mientras que Willy Hernangómez coqueteó con las dobles figuras (8 puntos 10 rebotes). Por su parte, Mario Hezonja brilló con 27 puntos, pero no fueron suficientes para asegurar el triunfo.

Nico Laprovittola, ante al Real Madrid / EFE

La Euroliga vivió semana de doble jornada hace unos días, saldada por el Barça con dos victorias en el Palau. La primera fue ante Maccabi Tel Aviv, a puerta cerrada, tras imponerse por 93-83. Tres días más tarde, y con el regreso de Joan Peñarroya al feudo azulgrana, los catalanes se apuntaron el triunfo contra Partizán por 88-70, en un duelo en el que brillaron Hernangómez (16) y Jan Vesely (14).

Los líderes del Barça

Punter, con 15,1 puntos por partido, y Tornike Shengelia, con 13,4, son los máximos anotadores disponibles del Barça en Euroliga. Llegan al Clásico en la cuarta posición, con un balance de 14 victorias y siete derrotas.

Kevin Punter hizo historia en el Palau / DANI BARBEITO

Delante, Pascual y sus jugadores tendrán a un Real Madrid que acude a la cita con un triunfo menos (13-8) que su eterno rival, que ocupa la sexta posición en la tabla clasificatoria, y que también saldó con dos triunfos la doble jornada derrotando a Asvel (69-80) y Maccabi Tel Aviv (98-86).

Los peligros del Real Madrid

Trey Lyles, con 14 puntos de media por partido, y Mario Hezonja, con 12,5, son los máximos anotadores de los blancos en la Euroliga. En el partido de la primera vuelta, el triunfo fue para los de Sergio Scariolo por 92-101.

Trey Lyles destrozó al Barça en su primer Clásico / Dani Barbeito

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE REAL MADRID

El partido entre Real Madrid y Barça de la 22ª jornada de la Euroliga se disputa en el Movistar Arena este viernes 16 de enero a partir de las 20:45 horas (CET).

DÓNDE VER LA EUROLIGA POR TV

En España, el partido de la Euroliga entre Real Madrid y Barça correspondiente a la 22ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.