Real Madrid - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 14 de la Liga Endesa

Real Madrid y Barça se enfrentan este domingo 4 de enero en el Movistar Arena en la 14ª jornada de la Liga Endesa. El primer Clásico de 2026 llega por todo lo alto y coge en un gran estado de forma a ambos equipos, especialmente en una ACB en la que los dos conjuntos atesoran una gran racha de victorias consecutivas. Será la primera vez en la temporada en la que Xavi Pascual y Sergio Scariolo se vean las caras, ya que en el primer duelo entre azulgranas y blancos del pasado noviembre, Joan Peñarroya todavía era el entrenador del cuadro catalán.

Pese a que no será el primer partido del año para ambos equipos, Real Madrid y Barça arrancan 2026 a lo grande, con un Clásico que enfrenta al primer y al cuarto clasificado de la Liga Endesa. La dinámica de ambos equipos en el campeonato doméstico es admirable, con una gran racha de triunfos consecutivos que alguno de los dos conjuntos romperá este domingo.

Trey Lyles y Tornike Shengelia, en el primer Clásico de la temporada / Dani Barbeito

Gran momento azulgrana en la Liga Endesa

El Barça llega a la capital con siete victorias consecutivas en la ACB. El equipo azulgrana ha sido capaz de levantar un pobre balance de dos triunfos y cuatro derrotas para ponerse con el balance actual de 9-4, que le ha permitido escalar hasta la cuarta posición en la tabla tras la finalización de la jornada 13, y ocupar puestos de cabeza de serie para la Copa.

El último triunfo liguero del Barça fue el pasado viernes, tras superar de manera contundente en el Palau a Casademont Zaragoza por 100-80, duelo en el que el americano Miles Norris fue el máximo anotador local con 15 puntos, acompañado por los 13 de Kevin Punter. El escolta neoyorquino es el máximo anotador del Barça en la Liga Endesa, con 12,9 puntos de media por partido, seguido de cerca por los 12,8 de Tornike Shengelia.

Tornike Shengelia, en un partido de Liga Endesa con el Barça / Gorka Urresola

Un Real Madrid imparable en la ACB

Delante, el Barça tiene a un Real Madrid cuyo idilio como local en la ACB parece irrompible. El conjunto de Sergio Scariolo acumula 37 victorias consecutivas como local en la Liga Endesa, la última ante Unicaja por 91-82. Cerraron 2025 sin ningún tropiezo liguero en casa, y, además, el cuadro blanco llega líder al Clásico con un balance de una única derrota y 12 victorias, 11 de ellas de manera consecutiva en ACB alternando partidos como local y visitante.

Scariolo tiene a Mario Hezonja como su máximo anotador en la Liga Endesa, ya que promedia 15 puntos por partido. Le acompaña en la anotación Trey Lyles, con 12,4 tantos. El canadiense ya fue capaz de anotar 29 puntos en el triunfo del Real Madrid ante el Barça del pasado mes de noviembre.

Mario Hezonja es el máximo anotador del Real Madrid en la Liga Endesa / EFE

Nueve triunfos blancos en los últimos nueve Clásicos

Además de esa increíble racha que acumula el Real Madrid en Liga Endesa, el Barça también lucha por acabar con una dinámica de resultados dura para el conjunto azulgrana. Y es que no hay que olvidar que los blancos se han apuntado los últimos nueve Clásicos que han disputado entre todas las competiciones. Los catalanes no pudieron apuntarse ningún partido ante el eterno rival el curso pasado, y tratarán de finalizar con esta racha en el feudo blanco.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE REAL MADRID

El partido entre Real Madrid y Barça de la decimocuarta jornada de la Liga Endesa se jugará en el Movistar Arena este domingo 4 de enero a partir de las 12:30h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barça correspondiente a la decimocuarta jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN y TV3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.