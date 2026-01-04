En Directo
Baloncesto
Real Madrid - Barça, en directo: sigue el Clásico de Liga Endesa en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 14ª jornada entre Real Madrid y Barça
Real Madrid y Barça se enfrentan en el Movistar Arena en el primer Clásico de Liga Endesa.
¿Quién ganará?
¿Logrará el Real Madrid el 10-0 o Xavi Pascual será capaz de romper una racha histórica?
Descartes del Real Madrid
Los blancos no contarán con Chuma Okeke, Gabriele Procida y Izan Almansa, que son los descartes para el duelo contra el Barça.
Vesely, baja para el Clásico
Jan Vesely no estará disponible en el partido de este domingo ante el Real Madrid. El checo no se ha recuperado de su proceso gripal y deja la zona interior algo tocada para el choque.
¡Buenos días a todos! Domingo especial en Liga Endesa, con el Clásico en el Movistar Arena. Real Madrid y Barça se ven las caras en un duelo con mucho 'morbo'. Xavi Pascual vuelve a Madrid con la intención de romper una increíble racha favorable para los blancos: 9-0. Aunque los blaugrana lleguen en un gran momento, los de Scariolo encadenan una racha de 37 partidos consecutivos sin perder en casa en ACB. Casi nada. ¡Empezamos!