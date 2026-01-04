Real Madrid - Barça, en directo: sigue el Clásico de Liga Endesa en vivo hoy

¡Buenos días a todos! Domingo especial en Liga Endesa, con el Clásico en el Movistar Arena. Real Madrid y Barça se ven las caras en un duelo con mucho 'morbo'. Xavi Pascual vuelve a Madrid con la intención de romper una increíble racha favorable para los blancos: 9-0. Aunque los blaugrana lleguen en un gran momento, los de Scariolo encadenan una racha de 37 partidos consecutivos sin perder en casa en ACB. Casi nada. ¡Empezamos!