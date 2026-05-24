Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FC Barcelona - OL LyonnesCelebración BarçaGiro Italia hoyRoland Garros hoyBarça - Madrid Euroliga juniorMercado FichajesKoundeMíchelFlickOlympiacos - Madrid horarioHorarios F1 CanadáHorario Indycar 500Enrique RiquelmeEquipos SegundaPS StoreLista de la FuenteEtapa 15 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaMárquezConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

EUROLIGA JUNIOR

Real Madrid - Barça, en directo hoy: final de la Next Gen de la Euroliga, en vivo

Real Madrid y Barça se enfrentan en el OAKA en la final de la Next Gen, la Euroliga junior

Real Madrid y Barça se enfrentan en la final de la Euroliga junior

Real Madrid y Barça se enfrentan en la final de la Euroliga junior / ACB Photo - Alberto Nevado

Marc del Río

Marc del Río

Real Madrid y Barça se enfrentan en el OAKA en la final de la Next Gen, la Euroliga junior.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - OL Lyonnes, en directo: resultado y goles de la final de la Champions League femenina, hoy en vivo
  2. Valencia - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
  3. Xabi Alonso ya tiene su primer fichaje... y una ventaja cuestionable
  4. El Barça se resigna con Mingueza: 'No se ha despedido de nosotros
  5. Maldini se pronuncia sobre el adiós de Pep Guardiola: 'Es el segundo mejor entrenador de la historia
  6. Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
  7. Comunicado de la junta electoral del Madrid: Florentino Pérez, candidato a la presidencia
  8. Éxodo internacional inmediato en el Barça

Enrique Riquelme carga contra Florentino y el Barça: “El Real Madrid no puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira"

Enrique Riquelme carga contra Florentino y el Barça: “El Real Madrid no puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira"

Davidovich remonta a la heroica y salva la jornada de La Armada en el primer día

Davidovich remonta a la heroica y salva la jornada de La Armada en el primer día

Barça y Madrid se citan en la gran final de la Next Gen de la Euroliga

Barça y Madrid se citan en la gran final de la Next Gen de la Euroliga

Ni caminar ni bicicleta: este es el ejercicio que mejora la salud cardiovascular después de los 50

Ni caminar ni bicicleta: este es el ejercicio que mejora la salud cardiovascular después de los 50

El 'impostor' de los Mundiales: el equipo que rompió el sistema cambiándose de continente para dejar de ganar 31-0

El 'impostor' de los Mundiales: el equipo que rompió el sistema cambiándose de continente para dejar de ganar 31-0

Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: "Es libertad de expresión"

Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: "Es libertad de expresión"

Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Voghera a Milán, en vivo

Giro de Italia 2026 hoy, en directo: etapa 15 de Voghera a Milán, en vivo

Se mudaron a un centro de cuidados en Tailandia al superar los 70 y lo ven como una decisión que les dio tranquilidad de cara al futuro

Se mudaron a un centro de cuidados en Tailandia al superar los 70 y lo ven como una decisión que les dio tranquilidad de cara al futuro