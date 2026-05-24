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EUROLIGA JUNIOR
Real Madrid - Barça, en directo hoy: final de la Next Gen de la Euroliga, en vivo
Real Madrid y Barça se enfrentan en el OAKA en la final de la Next Gen, la Euroliga junior
Real Madrid y Barça se enfrentan en el OAKA en la final de la Next Gen, la Euroliga junior.
El Barça, a vengarse del conjunto blanco
Blancos y azulgranas se vuelven a ver las caras en la disputa de un título. Hasta el momento, el equipo madridista ha superado al catalán en las finales del Campeonato de España junior y de la Liga U. Veremos si hay triplete del Real Madrid, o si el Barça consigue alcanzar la gloria europea
¡EMPEZAMOS!
¡Muy buenas tardes! En una hora comenzará la gran final del Next Gen Tournament, la Euroliga junior, en la que Real Madrid y Barça lucharán por el título. ¡Vamos allá!
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