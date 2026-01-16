En Directo
Euroliga
Real Madrid - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 22ª jornada entre Real Madrid y Barça
Real Madrid y Barça se enfrentan en el Movistar Arena en la 22ª jornada de la Euroliga.
La situación en la clasificación
Ambos equipos llegan a la cita en una situación muy parecida en la tabla clasificatoria. El Barça es cuarto con un balance de 14 victorias y siete derrotas, mientras que el Real Madrid tiene una derrota más (13-8) que el conjunto azulgrana. En caso de victoria de los de Scariolo, el average sería para los blancos. Si el Barça lo quiere recuperar, tendrá que levantar el 92-101 que se produjo en el Palau
El Barça ya está en el Movistar Arena
Así ha sido la llegada del Barça al Movistar Arena. Los jugadores azulgranas, listos para volver a asaltar el feudo madridista
¿Será capaz de repetir victoria el Barça?
La expedición azulgrana ha viajado a Madrid con la máxima ambición posible, y con muchas ganas de repetir la victoria que lograron hace casi dos semanas en Liga Endesa. En aquella ocasión, el Barça se impuso por 100-105 en un partido en el que Kevin Punter (19) y Nico Laprovittola (19) lideraron la anotación azulgrana anulando el talento ofensivo de Mario Hezonja, autor de 27 tantos
¡Empezamos!
¡Buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos al directo del Clásico de Euroliga entre Real Madrid y Barça. Tras asaltar el Movistar Arena hace un par de semanas, Xavi Pascual y sus jugadores visitan al eterno rival con la intención de volver a derrotar a los blancos y dar un golpe sobre la mesa. Por su parte, los de Sergio Scariolo buscan el segundo triunfo de la temporada ante los azulgranas para atraparlos en la clasificación de la competición europea. ¡Vamos allá!
