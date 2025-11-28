En Directo
BALONCESTO
Real Madrid - Barça Atlètic, en directo: sigue el partido de la Liga U, en vivo hoy
Sigue en directo el clásico de la liga de baloncesto sub-22 entre el Real Madrid y el Barça
El pabellón de la Ciudad deportiva del Real Madrid acoge el segundo clásico de la historia de la nueva Liga U entre el equipo madridista y el Barça Atlètic
REAL MADRID (27) - BARÇA ATLÈTIC (49)
Llegamos al descanso en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Descomunal Joaquim Boumtje Boumtje con seis triples en su cuenta particular.
Está entre el grupo de jugadores que preparan el Mundial 2027 con la selección sub-17 de Estados Unidos.
REAL MADRID (20) - BARÇA ATLÈTIC (39)
Sigue el dominio azulgrana en el marcador cuando nos acercamos al descanso.
REAL MADRID (18) - BARÇA ATLÈTIC (35)
Ha vuelto Dabone a cancha y suma ya diez puntos. Llegamos al ecuador del segundo cuarto.
REAL MADRID (12) - BARÇA ATLÈTIC (28)
Finaliza el primer cuarto con una ventaja de 16 puntos para el filial azulgrana.
REAL MADRID (11) - BARÇA ATLÈTIC (23)
Sigue el Barça mandando en el marcador y acribillando al Real Madrid desde la línea de tres. Seis asistencias ya para los azulgranas.
REAL MADRID (7) - BARÇA ATLÈTIC (16)
Primeros minutos con dominio azulgrana. +9 en el marcador con un 4/4 en triples para el Barça.
Dabone lleva ya dos faltas.
REAL MADRID (0) - BARÇA ATLÈTIC (0)
Acaba de empezar el partido. Ya tenemos quintetos iniciales.
Por parte del Real Madrid: Gunars Grinvalds, Hugo Alonso, Ilia Frolov, Diosdado Krohnert y Egor Amosov.
Por parte del Barça Atlètic: Sayon Keita, Daniel González, Oriol Filba, Nikola Kusturica y Mohamed Dabone.
A destacar la presencia en las gradas de personalidades como Rudy Fernández o Felipe Reyes.
A punto de arrancar el Clásico de filiales en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ambos equipos llegan con un balance de 6-1, en la parte alta de la clasificación del Grupo A de la Liga U.
A destacar la baja de Izan Almansa, que no podrá estar por parte del Real Madrid, ya que fue convocado por Chus Mateo para las 'Ventanas FIBA' con la selección española absoluta.
