Real Madrid - Barça Atlètic, en directo: sigue el partido de la Liga U, en vivo hoy

A punto de arrancar el Clásico de filiales en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ambos equipos llegan con un balance de 6-1, en la parte alta de la clasificación del Grupo A de la Liga U.

A destacar la baja de Izan Almansa, que no podrá estar por parte del Real Madrid, ya que fue convocado por Chus Mateo para las 'Ventanas FIBA' con la selección española absoluta.