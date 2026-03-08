La reacción inmediata del Barça debe llegar hoy en Lugo

El Barça de Xavi Pascual tiene este mediodía en la pista del Río Breogán (12.15 h) una oportunidad de oro para tratar de romper una dinámica muy negativa que arrancó en la Copa del Rey con la derrota en semifinales ante el Kosner Baskonia, y dos decepciones consecutivas de Euroliga, ante Virtus Bolonia y Armani Mián.

Un mal momento del conjunto azulgrana que vivió su mayor esperpento en el duelo ante el conjunto milanés dónde el equipo dio una pobrísima impresión durante tres cuartos para llegar a caer de 27 puntos, para quedarse a las puertas del ‘milagro’ en los últimos 10 minutos donde se quedaron a las puertas del triunfo.

Un Barça que parece todavía ‘tocado’ por no haber podido ni tan siquiera alcanzar la final de la Copa del Rey, y que no ha mostrado reacción en la Euroliga los pasados 10 días durante la Ventana FIBA a pesar de medirse a dos equipos que teóricamente debía superar.

Pascual espera que todos los jugadores respondan en un momento complicado y de falta de confianza / FCB

Malas sensaciones del grupo

Pero el grupo traslució muy malas sensaciones que requieren un reacción de inmediato este domingo en la pista del Río Breogán para tratar de pasar página a un momento malo de todo el grupo, al que le ha faltado consistencia defensiva, y una preocupante sequía ofensiva, una de sus principales armas, también de capa caída.

Pascual no quiere que la racha de derrotas llegue a la tercera consecutiva y por ello, el equipo debe ofrecer una imagen completamente diferente, donde todos los jugadores sean capaces de aportar, ya sea en el equipo titular, o desde el banquillo, y con la intensidad necesaria en defensa para hacer más fácil el trabajo ofensivo.

Ante el Río Breogán tocará defender para poder atacar luego con más fluidez / FCB

El rival de este domingo en Lugo es propicio para intentar darle la vuelta a la situación. El conjunto de Luis Casimiro es undécimo en la clasificación (8-12) y acumula una racha de dos derrotas consecutivas, ante UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, y tratará de cambiar esa dinámica ante el equipo culé, al que lleva esperando desde hace muchos días.

Ya les ganó en su última visita

El cuadro lucense tratará de agarrarse a la historia ya que en su última visita a la pista gallega, la victoria se la llevó el Breogán (77-70) por lo que ya están avisados que no pueden salir a la expectativa, sino directos a por la victoria para evitar que los locales crean que es posible derrotar a los blaugrana.

Para que este Barça vuelva a rendir al nivel que se espera, todos los jugadores deben mostrar su mejor nivel, ya sea jugando cinco o 30 minutos, porque todos son necesarios, a pesar que muchos están rindiendo últimamente por debajo de lo que se espera.

Satoransky es un jugador importante, como demostró en el último cuarto ante el Armani Milán / FCB

Con un Will Clyburn menos efectivo que en semanas anteriores y con Punter con demasiada responabilidad en solitario, es necesario que jugadores como Brizuela, Laprovittola o Satoransky, además de los estadounidenses Cale o Norris -uno volverá a quedar fuera- aporten al equipo en cada aparición en pista.

El Barça debe pensar en el primer objetivo de la Liga Endesa, de meterse entre los cuatro primeros como cabeza de serie de cara a los play-offs, así que no puede dejar escapar muchas oportunidades por la igualdad que presenta el torneo liguero, y más pensando que la próxima semana le espera un desplazamiento ‘caliente’ a Badalona, para medirse a un Joventut revitalizado con la llegada del ex blaugrana Jabari Parker.