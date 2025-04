Raul Villar: "Nos toca seguir jugando en equipo, el vestuario está muy unido"

Tras dejar atrás una semana limpia de partidos que le ha venido de maravilla al Barça para recuperar piernas y cargar pilas, Joan Peñarroya y sus jugadores vuelven a la acción este domingo (18:30h) para medirse a Dreamland Gran Canaria en partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa.

Un encuentro, el que disputará el equipo azulgrana, que llega a horas de arrancar el sueño de estar en la Final Four de la Euroliga, y cuyo último escollo es el Mónaco de Vassilis Spanoulis, con quien se verán las caras a partir de este miércoles en el arranque del playoff para el cuadro catalán. Pero antes, toca tratar de certificar el 17º triunfo del curso en la ACB, y que deje prácticamente asegurada la presencia del Barça en las eliminatorias por el título nacional.

Álex Abrines, durante el partido ante Dreamland Gran Canaria / EFE

El papel de Villar en el Barça

En la previa del partido ante el equipo claretiano, Raul Villar tomó la palabra. El joven director de juego azulgrana lleva siendo un fijo para Peñarroya en las últimas semanas, después de todas las lesiones que han afectado al equipo, y que, con el K.O. de Nico Laprovittola y Juan Núñez hasta la próxima campaña. El entrenador egarense ha confiado en el base de la cantera, y hasta el momento, suma ya seis encuentros en Liga Endesa y uno de Euroliga.

Villar ha aportado minutos de calidad cuando ha estado en pista, y su presencia sobre el parquet ha permitido oxigenar la corta rotación que integran Tomas Satoransky, Kevin Punter y Darío Brizuela, que se quedaron como únicos '1' y '2' puros de la plantilla, tras las lesiones anteriormente comentadas, y la salida de Dame Sarr del equipo, para que se centre en su futuro en los Estados Unidos, su destino la próxima temporada.

Con muchas ganas del partido ante 'Granca'

"Llegamos al partido tras una semana sin Euroliga, y hemos tenido tiempo de preparar el duelo, y estamos con muchas ganas. Gran Canaria es un buen equipo, en posición playoff, y nosotros también necesitamos victorias en la Liga Endesa. Seguro que el Palau nos ayudará mucho", comentó un Villar que también desveló como se encuentra el vestuario a pocas horas de arrancar el playoff europeo, uno de los momentos de mayor trascendencia del curso.

Raul Villar, junto a Joan Peñarroya / ACB Photo - Marc Graupera

"Es clave seguir con el ritmo que llevábamos, últimamente estábamos jugando muy bien tanto en ataque como en defensa, y este partido es como si fuera uno de Euroliga. Nos toca seguir jugando en equipo, el vestuario está muy unido, y hay que seguir en esta línea".

Agradecido con la confianza

Un Villar muy agradecido con las oportunidades con las que viene contando que le otorgan Peñarroya y sus ayudantes, y que confía que se sigan produciendo hasta el final de temporada: "Me siento muy cómodo en el equipo. Desde el primer día, el recibimiento fue perfecto, me han acogido muy bien tanto compañeros como el staff. Me dan mucha confianza en los entrenamientos, aprovecho todo lo que puedo tanto allí como en los partidos. Estoy muy agradecido a Joan Peñarroya y a su staff por los minutos que me den, y estaré preparado para lo que sea".

Raul Villar, en el partido de Liga Endesa en Granada / ACB Photo - Fermín Rodríguez

Cada vez más importante

Villar, con ficha júnior, todavía tiene que decidir su futuro la próxima temporada. Pero por el momento, el joven talento azulgrana disfruta y aprovecha de las oportunidades con el primer equipo. Su implicación, compromiso y actitud son intachables, y su presencia en pista es cada vez más importante, y algo fundamental para que la rotación exterior llegue en las mejores condiciones posibles a los partidos más trascendentales de la campaña.