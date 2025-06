Raul Villar, rumbo a Estados Unidos tras cerrar una etapa en el Barça: "He vivido un sueño"

Era un secreto a voces y se ha hecho oficial. Raul Villar ha anunciado que pone punto final a su etapa en el Barça para seguir su carrera en Estados Unidos. El joven jugador azulgrana vuela también hacia el baloncesto universitario, y según apuntó el periodista Chema de Lucas, firmará por Charlotte.

Villar debutó con el primer equipo azulgrana el pasado 27 de febrero y se convirtió en el primer jugador en debutar con el primer equipo azulgrana habiendo arrancado su trayectoria en la base en el equipo mini en 2018.

Una progresión que se fue cocinando a fuego lento y prácticamente pasando por el mismo camino por el que había transitado su hermano, un Rafa Villar que ya está consolidado en Liga Endesa tras su buena temporada en el Hiopos Lleida.

Raul Villar y Rafa Villar coincidieron en el Barça - Hiopos Lleida de Liga Endesa / ACB Photo - Joan Vidal

Sus números en el primer equipo

Raul Villar deja el Barça tras haber jugado 16 partidos en Liga Endesa en los que ha promediado 2,4 puntos, 1,1 asistencias y 1 rebote en algo más de nueve minutos por partido, mientras que en Euroliga, Joan Peñarroya le dio minutos aquel 27 de febrero, en su debut con el primer equipo nada más y nada menos que en un clásico ante el Real Madrid, así como minutos repartidos en los cinco partidos del playoff de cuartos de final de la competición europea ante Mónaco.

Peñarroya se mostró encantado con Villar

"Creo que habláis poco de Raul Villar. No sé cuantos años hace un chaval de 17 años, que tendría que estar jugando el Campeonato de España Junior esta semana, está siendo un jugador muy importante con el primer equipo, haciéndolo muy bien. Si saliera otro chaval de 17 años jugando en otro equipo, todos hablarían de él, pero aquí nadie habla de Raul Villar", llegó a comentar en su día el técnico azulgrana sobre su joven pupilo. Ahora, Villar hace las maletas para probar fortuna en Estados Unidos junto a sus compañeros de equipo Dame Sarr (Duke) y Mathieu Grujicic (Ohio State). A través de sus redes sociales, el jugador se ha querido despedir del Barça mostrando su enorme agradecimiento al club azulgrana.

Joan Peñarroya y Raul Villar, en un partido del Barça / ACB Photo - Marc Graupera

Este es el comunicado de despedida de Raul Villar

"Queridos culers. Después de siete años que han marcado profundamente mi vida, ha llegado el momento de cerrar una etapa muy especial y salir del club que ha sido como una segunda casa para mí. No es fácil poner en palabras todo lo que siento, pero sí tengo claro que me llevo recuerdos, aprendizajes y emociones que llevaré siempre conmigo.

Durante este tiempo he crecido, he madurado y, sobre todo, he vivido un sueño: desde empezar en las categorías inferiores hasta el privilegio de debutar con el primer equipo del Barça. Cuando era pequeño y soñaba con jugar con este escudo, nunca habría imaginado todo lo que me esperaba en el camino. Pero lo he vivido, y lo he vivido intensamente.

Quiero agradecer de todo corazón a todos los entrenadores, fisios, médicos, psicólogos y personal del club que han estado a mi lado en este viaje. Gracias por vuestra dedicación, por la paciencia en los momentos difíciles y por creer en mí cuando más lo necesitaba. Sin vosotros, hoy no sería la persona ni el jugador que soy. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los compañeros con quienes he compartido vestuario, entrenamientos y mil batallas en la pista. Sois más que compañeros: sois amigos, sois familia, y eso nunca se olvida. Ahora emprendo un nuevo camino, con el corazón lleno de cariño y de gratitud. No es una despedida definitiva; ojalá sea solo un hasta pronto. Porque este club, esta camiseta y estos colores formarán parte de mí para siempre. Visca el Barça, siempre".