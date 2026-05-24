Rafa Yuste da pistas sobre el futuro de Xavi Pascual en el Barça: "Él lo tiene muy claro"

El futuro de Xavi Pascual en el Barça apunta a quedar definido en las próximas horas. El técnico azulgrana, que quiso aparcar hasta final de temporada la cuestión de confirmar si seguirá al frente del conjunto de basket más allá del próximo verano, puede ver como el club le hace cambiar de planes.

En el Barça quieren que haya el menor ruido posible en ese asalto a la Liga Endesa que arrancará en poco más de una semana. Tras los encuentros mantenidos en estos últimos días tanto con Enric Masip como con Rafa Yuste, tan solo Joan Laporta puede conseguir hacer cambiar de opinión a un Pascual que tiene prácticamente decidido su salida del club para convertirse en entrenador del Dubai Basket a partir del siguiente curso.

Xavi Pascual y Enric Masip se reunieron en Gavà para dialogar sobre el futuro del técnico azulgrana / Jijantes

Una de las personas que se ha reunido con Pascual en estas últimas horas, Rafa Yuste, repasó la actualidad del Barça en 'El Suplement' de Catalunya Radio. Roger Escapa le preguntó sobre si Pascual sería el entrenador del equipo la próxima temporada.

Las palabras de Yuste sobre el futuro de Pascual

"Estuve hablando con él, la semana que viene será importante y tocará tomar decisiones finales. Él tiene muy claro lo que quiere hacer, y yo se lo respeto muchísimo. Xavi Pascual es un culé de la cabeza a los pies, y la semana que viene podremos hablar de su futuro con mucho más rigor de lo que pudiera decir ahora. Todavía quedan partidos de la ACB por jugarse, hay que dar lo máximo para conseguir un buen resultado, y aunque sea difícil, poderla ganar".

Rafa Yuste, presidente del FC Barcelona / FC BARCELONA

Preguntado por si el vaso estaba medio lleno o medio vacío, Yuste se limitó a decir que "el vaso estaba ahí". Tal y como viene explicando 'SPORT' en estos últimos días, las sensaciones tras los encuentros con Yuste y Masip no han sido positivas en cuanto a una posible esperanza de que Pascual siga al frente del Barça la próxima temporada.

Un destino prácticamente escrito

El escenario más probable es que el técnico de Gavà, que está estos días en Atenas viviendo la Final Four de la Euroliga, abone una cláusula de rescisión contemplada en su contrato, de unos 400.000 euros, para unirse al proyecto de Dubai Basket.

Allí recibirá uno de los sueldos más altos de la Euroliga, y el conjunto de Emiratos Árabes contará con un músculo económico mucho más importante que el de la sección azulgrana, si bien es cierto que el basket del Barça tiene previsto aumentar su presupuesto a casi 40 millones de euros.

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça habrá durado ocho meses / FCB

La reunión Pascual - Laporta apunta a ser el martes

El único cambio de guion que podría cambiar la historia es ese encuentro que apunta a producirse el próximo martes entre Pascual y un Joan Laporta que ya habrá regresado de Oslo, eufórico, tras una nueva Champions conquistada por el equipo femenino de fútbol.