Radiografía a los nuevos fichajes del Barça en su debut en Encamp

El técnico azulgrana, Joan Peñarroya, se alegró de la vuelta de dos jugadores que ya formaban parte de la plantilla aunque alejados el año pasado por las lesiones, como Nico Laprovittola y Juan Núñez, a los que destacó en su vuelta en la victoria ante el París Basketballl.

Aunque para otros cuatro, fue su primera puesta de largo con el Barça y lo cierto es que todos rayaron a un buen nivel en su primera aparición de blaugrana, especialmente Miles Norris y Will Clyburn.

También tuvo su oportunidad los jóvenes como Joaquim Boumtje, Nikola Kusturica (2 puntos) y el más destacado, Sayon Keita, con un punto, cinco rebotes y nada menos que tres tapones.

Juan Núñez tuvo una buena actuación en su regreso de blaugrana / FCB

Norris muestra un buen tono

De las nuevas incorporaciones, destacar a Miles Norris, que aportó 13 puntos en 25 minutos de juego, mostrando su gran capacidad de salto, y atleticidad, y facilidad en el triple, anotando tres de ocho intentos. Un ‘cuatro’ al que le falta un poco de peso, pero con una movilidad espectacular.

Miles Norris jugó un gran partido en su debut de blaugrana / FCB

Por su parte Myles Cale, estuvo un poco más discreto en su debut, aunque acabó aportando siete puntos y tres rebotes en 25 minutos de juego y será un jugador un poco comodín en el exterior, aunque no de la espectacularidad del otro Miles.

Clyburn tuvo una buena actuación en su debut con el Barça / FCB

También era un momento importante para Will Clyburn que hacía su debut de blaugrana, y lo cierto es que el veterano ala-pívot estadounidense tuvo un buen tono aportando 11 puntos y 6 rebotes en 2 minutos de juego.

Juani Marcos tuvo un debut un poco más discreto aunque necesita tiempo / FCB

Finalmente, otro de los debutantes-aunque ya había estado en el Barça-, Juani Marcos, estuvo un poco más tímido, eclipsado por el partidazo de Laprovittola y Juan Núñez, para acabar con tres puntos y una asistencia en 19 minutos.