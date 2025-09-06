Baloncesto
Radiografía a los nuevos fichajes del Barça en su debut en Encamp
El técnico ya pudo disponer de Myles Cale, Miles Norris, Juani Marcos y Will Clyburn, en su primera aparición de blaugrana en Andorra
El técnico azulgrana, Joan Peñarroya, se alegró de la vuelta de dos jugadores que ya formaban parte de la plantilla aunque alejados el año pasado por las lesiones, como Nico Laprovittola y Juan Núñez, a los que destacó en su vuelta en la victoria ante el París Basketballl.
Aunque para otros cuatro, fue su primera puesta de largo con el Barça y lo cierto es que todos rayaron a un buen nivel en su primera aparición de blaugrana, especialmente Miles Norris y Will Clyburn.
También tuvo su oportunidad los jóvenes como Joaquim Boumtje, Nikola Kusturica (2 puntos) y el más destacado, Sayon Keita, con un punto, cinco rebotes y nada menos que tres tapones.
Norris muestra un buen tono
De las nuevas incorporaciones, destacar a Miles Norris, que aportó 13 puntos en 25 minutos de juego, mostrando su gran capacidad de salto, y atleticidad, y facilidad en el triple, anotando tres de ocho intentos. Un ‘cuatro’ al que le falta un poco de peso, pero con una movilidad espectacular.
Por su parte Myles Cale, estuvo un poco más discreto en su debut, aunque acabó aportando siete puntos y tres rebotes en 25 minutos de juego y será un jugador un poco comodín en el exterior, aunque no de la espectacularidad del otro Miles.
También era un momento importante para Will Clyburn que hacía su debut de blaugrana, y lo cierto es que el veterano ala-pívot estadounidense tuvo un buen tono aportando 11 puntos y 6 rebotes en 2 minutos de juego.
Finalmente, otro de los debutantes-aunque ya había estado en el Barça-, Juani Marcos, estuvo un poco más tímido, eclipsado por el partidazo de Laprovittola y Juan Núñez, para acabar con tres puntos y una asistencia en 19 minutos.
- Flick tenía razón con Pedri
- Gavi apunta a baja para el Valencia
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- El tenis tiene un problema con Sinner
- La adjudicación de la obra del Camp Nou ha sido un fracaso
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- LaLiga da luz verde al Barça con el Johan Cruyff
- Incógnita total Christensen