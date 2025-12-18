La racha más increíble del nuevo Barça de Xavi Pascual

El Barça ha recuperado la alegría y las buenas sensaciones de manera prácticamente milagrosa coincidiendo con la llegada al banquillo de Xavi Pascual en sustitución de Joan Peñarroya con la doble sensación de que el nuevo técnico ha dado con la tecla de inmediato y de que quizá todos bajaron los brazos cuando entendieron que la 'era Peñarroya' estaba amortizada.

Cuesta entender cómo el Barça que perdió la final de la Lliga Catalana contra la Penya (80-81) y que presentaba un balance de dos victorias y cuatro derrotas en la Liga Endesa más un 5-4 favorable en la Euroliga haya ganado los últimos siete partidos en una racha casi inmaculada con el nuevo técnico.

El mismo equipo que hacía aguas en defensa una y otra vez o que mostraba una irregularidad inexplicable dentro de los mismos partidos o incluso en el mismo cuarto brilla ahora por su trabajo sin balón y se permite el lujo de dejar en 69 puntos al Paris Basketball, el mejor ataque del torneo.

Xavi Pascual ha relanzado al Barça / EFE

Tras perder en la pista del Anadolu por 74-73 con una falta inexistente clave sobre la bocina, el Barça ha ganado cuatro partidos de Euroliga (88-78 al ASVEL, 79-89 al Estrella Roja, 98-85 a Olympiacos y 69-85 al Paris Basketball) y tres de Liga Endesa (61-72 al 'Granca', 102-71 al MoraBanc Andorra y 62-89 al BAXI Manresa). Pero... analicemos las causas de este cambio radical.

El trabajo de Oscar Orellana

La dolorosa derrota por 96-78 en la pista del Bàsquet Girona el domingo 9 de noviembre derivó unas horas después en la destitución de Joan Peñarroya como técnico del primer equipo. El relevo de consenso era Xavi Pascual, pero el de Gavà insistía en pedir refuerzos necesarios en las posiciones de base y de pívot y el acuerdo se dilató casi una semana.

El club tomó la decisión de nombrar como primer entrenador interino a Óscar Orellana, quien fue el segundo entrenador del Barça B durante los últimos cuatro años de Xavi Pascual en su primera etapa azulgrana (2012-16) y que llevaba nueve años en el cuerpo técnico del primer equipo.

Óscar Orellana hizo un gran trabajo como 'puente' / DANI BARBEITO

El trabajo de Orellana ha sido fundamental para los frutos que se están recogiendo ahora, hasta el punto de que empezó este cambio radical con tres victorias seguidas (74-75 al Bayern, 88-81 a la Virtus y 91-83 al Baskonia). Y lo más importante, que el ambiente en el equipo mejoró y eso lo ha heredado un Pascual en cuyo cuerpo técnico continúa más que merecidamente.

Mentalidad defensiva

Xavi Pascual es defensa por encima de cualquier otra consideración. De hecho, cuando sustituyó a Dusko Ivanovic en febrero de 2008 tras las declaraciones del montenegrino sobre el nivel de un equipo que perdió los cuartos de la Copa del Rey contra el Bilbao Basket (70-69), dejó a sus rivales de Euroliga en 64 puntos de media en los siguientes seis partidos.

Además de algún cambio en el pase de los bloqueos exteriores y de los sistemas de ataque, lo más importante es la mejoría en la intensidad que se ve traducida en una gran reducción en los puntos encajados. Los números no engañan y el equipo que encajó una media de 87,2 puntos ligueros con Peñarroya ganó por 91-83 al Baskonia con Orellana y recibe 65 de media con Xavi Pascual.

Shengelia y Vesely defienden a Vezenkov / DANI BARBEITO

Esas cifras no varían demasiado en Euroliga, con 88 puntos recibidos con Joan Peñarroya en el banquillo, 77,5 en las dos victorias de Orellana y 77,5 con el nuevo técnico. Ahora las ayudas son más efectivas, el balance defensivo es mejor y los rivales tienen más problemas en el tiro exterior.

Motivación

Xavi Pascual es un entrenador muy metódico, quizá influido por su titulación como Ingeniero Técnico Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). De hecho, cuando llegó a la cantera del Barça estaba trabajando en esa especialidad en el Ayuntamiento de Viladecans.

Satoransky celebra una acción ante Olympiacos / DANI BARBEITO

Sin embargo, sabe ser cercano con los jugadores cuando es necesario y la mejor prueba de ello fueron las carantoñas que realizó a Willy Hernangómez en la recta final del partido de París en el que el madrileño rindió a muy buen nivel. Es un hecho feaciente que ha sabido levantar el ánimo de un equipo que ya había rendido en los tres partidos a las órdenes de Orellana.

Conseguir que un jugador de 35 años que lo ha ganado todo como Will Clyburn se 'mate' para regresar tras una pérdida y provocar una falta en ataque no es tarea fácil. Ni que el banquillo vibre como hacía tiempo que no hacía. O que casi todos los que entren se metan enseguida en el partido.

Todos cuentan

El técnico catalán analizó el equipo antes de dar el 'sí' a un Joan Laporta que fue clave en su contratación. Al igual que muchas voces a las que nos sumamos, el equipo necesita retoques y más aún desde la nueva lesión que mantendrá de baja a Juan Núñez hasta la primavera.

El problema es que no llegarán refuerzos al menos hasta enero y tan solo si el club recibe el ansiado 'uno-uno' de LaLiga. Xavi Pascual asumió ese problema añadido y desde el primer día se centró en ampliar la rotación lo máximo posible con jugadores infrautilizados hasta el momento o potenciando el rendimiento de otros.

Miles Norris vuelve a sentirse jugador / VALENTÍ ENRICH

Miles Norris ha jugado más las últimas semanas que en todo el curso, Youssoupha Fall está apareciendo con cierta regularidad, Darío Brizuela empieza a ser el de la pasada temporada, Joel Parra está en el mejor momento de su carrera azulgrana y un Willy Hernangómez más estilizado y más rápido piensa incluso en renovar. El siguiente en dar un paso hacie el frente debe ser 'Juani' Marcos.

Trabajo físico

Aunque tampoco ha tenido tiempo de ponerse de lleno en el apartado físico del equipo (ni lo tendrá por el calendario), Xavi Pascual tiene muy claro que en el baloncesto actual la condición física íntimamente ligada a la actitud son casi tan importantes como meterlas desde fuera o tomar buenas decisiones en ataque y en defensa.

¿De qué sirve tener buenos porcentajes de tiro si no se generan posiciones? ¿O para qué vale anotar si en defensa se llega tarde y se reciben puntos sin solución de continuidad? Ese objetivo de llegar antes que el rival en los cambios defensivos o en las ayudas y que la bola vaya más rápida que la defensa son fundamentales.

Willy Hernangómez es otro en todos los sentidos / DANI BARBEITO

El equipo ha entendido desde el principio que tenía que dar uno o dos pasos adelante en este apartado para tratar de dar la vuelta a la situación. El compromiso físico del equipo es tal que el Paris Basketball tan solo anotó 69 puntos pese a las bajas de Núñez, Laprovittola, Vesely y Shengelia.

Respeto mutuo y confianza

Uno de los aspectos que define a los equipos capaces de pelear por los títulos y de conquistarlos es la relación entre los jugadores y el entrenador. Ahí Xavi Pascual es un maestro. Tanto, que se ganó el respeto del vestuario casi antes de dirigir su primer entrenamiento el pasado 18 de noviembre en el Palau.

La plantilla se cree a Xavi Pascual desde el primer día / ACB PHOTO

Su reacción a la inmerecida derrota en Estambul ante el Anadolu fue muy valorada por sus jugadores. El míster les trasladó su satisfacción por el trabajo realizado y les dio la máxima confianza para que sepan que pueden equivocarse si lo dan todo en la pista. Lo que no perdona el de Gavà es el no querer, a imagen y semejanza de Javi Rodríguez en el fútbol sala.

Ver cómo atienden los jugadores sus explicaciones en los tiempos muertos o cómo tratan de plasmar sus instrucciones sobre la pista son dos claras muestras de cómo ha caído de pie Xavi Pascual. Eso sí, el técnico del Barça no ha olvidado que necesita refuerzos e insistirá próximamente para que lleguen en enero.