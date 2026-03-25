Baloncesto
Así queda la clasificación de la Euroliga tras las victorias de Barça, Madrid, y Valencia y la derrota de Baskonia
La competición europea avanza, y tras la disputa de la jornada 33, ya solo quedan cinco para terminar la fase regular
La Euroliga encara la recta final de la fase regular de la competición antes del inicio de las eliminatorias previas a la gran Final Four. Los equipos buscan las posiciones que dan acceso a las plazas de Play-In y Playoffs, y el margen de error es cada vez menor.
La jornada 33 se cerró con victorias para tres de los cuatro equipos españoles que disputan la Euroliga. Barça, Real Madrid, Valencia sonrieron, mientras que Baskonia cayó en su partido ante Estrella Roja por 100-108.
Clyburn lideró la victoria del Barça
El equipo de Xavi Pascual superó al Anadolu Efes por 78-71 en un duelo en el que Will Clyburn se fue hasta los 21 puntos. Los azulgranas superaron la primera 'final' de la semana en Europa, aunque la victoria del resto de contrincantes por acabar en el Playoff no les ayudó.
El Real Madrid se impuso a puerta cerrada
El Real Madrid se apuntó un importante triunfo ante el Hapoel Tel Aviv, al que ganó por 92-83. El encuentro se disputó a puerta cerrada por motivos de seguridad, pero Sergio Scariolo y sus jugadores superaron ese impedimento para seguir siendo, una jornada más, el mejor local de la Euroliga.
En el Roig Arena se vivió una jornada épica, con la victoria de Valencia Basket contra Olympiacos por 85-84. El final del encuentro fue frenético, y dos tiros libres de Sergio De Larrea decantaron la contienda. Los de Pedro Martínez sonríen, y siguen muy vivos en la pelea por intentar acabar la fase regular entre los cuatro primeros.
La jornada 33 dejó algún resultado sorprendente, como la derrota de Fenerbahçe ante Maccabi Tel Aviv por 94-89. Además, el Partizán de Joan Peñarroya se apuntó su cuarta victoria consecutiva en Euroliga tras derrotar al Asvel por 79-78.
A partir de este jueves 26 de marzo se disputa la jornada 34, en la que los equipos españoles buscarán seguir sumando nuevas victorias en sus casilleros.
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