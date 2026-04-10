Así queda la clasificación de la Euroliga: la derrota del Dubai evita el desastre del Barça y le mantiene en el Play-In

La Euroliga afronta la penúltima jornada de temporada regular antes del inicio de las eliminatorias previas a la Final Four de la competición. Los partidos que completan la primera fase servirán para dictaminar qué equipos se clasifican directamente para el Playoff, así como los cuatro conjuntos que lucharán por un billete a través del Play-In.

Esta semana, en la que tendrá lugar una doble jornada de partidos europeos, será especialmente relevante en el desenlace de la primera fase. Varios equipos pueden dejar sellada su clasificación para el playoff, aunque para asegurar ventaja de campo y las posiciones finales, todavía se tendrá que esperar hasta la siguiente semana, con la disputa de la 38ª y última jornada.

El Barça afrontaba el partido ante Monaco como una final anticipada por el acceso al Play-In, pero volvió a ser superado dejando una imagen preocupante (93-86). La de la noche del viernes fue la tercera derrota consecutiva de los de Xavi Pascual, cuya presencia en la fase final de la Euroliga se ha visto seriamente comprometida

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A pesar de esta dramática situación, lo acontecido en el partido entre Dubai y Anadolu Efes ha evitado que se consume el desastre azulgrana. La abultada derrota del cuadro emiratí (69-85) mantiene al Barça en la décima posición a falta de una jornada para el final, en la que los de Xavi Pascual se enfrentarán al Bayern de Múnich.