Así queda la clasificación de la Euroliga tras la derrota del Barça: los playoffs, muy complicados

La Euroliga afronta las últimas jornadas de temporada regular antes del inicio de las eliminatorias previas a la Final Four de la competición. Los partidos que completan la primera fase servirán para dictaminar qué equipos se clasifican directamente para los playoffs, así como los cuatro conjuntos que lucharán por un billete a través del Play-In.

Esta semana hay doble jornada de partidos europeos con todo en juego. Varios equipos pueden dejar sellada su clasificación para el playoff, aunque para asegurar ventaja de campo y las posiciones finales, todavía se tendrá que esperar hasta la siguiente semana, con la disputa de la 38ª y última jornada.

El Barça afrontaba el partido ante Panathinaikos como una final anticipada por el acceso a los playoffs, y la dolorosa derrota por 79 a 93 complica enormemente este objetivo. Este nuevo tropiezo deja a los de Xavi Pascual con 20 victorias, una menos que los griegos, que actualmente marcan el corte entre la fase final y la ronda previa.

Miles Norris, ante Panathinaikos / Dani Barbeito

Tampoco fue la noche del Real Madrid, que en las últimas semanas ha perdido fuelle en la carrera por las primeras posiciones. Su derrota ante Olympiacos (102-89), la segunda consecutiva tras el 'tropiezo' ante el Baskonia (98-96), deja a los blancos con 22 victorias en su casillero particular, a dos de la cabeza de la clasificación.

La otra cara de la moneda en la trigésimosexta jornada de la Euroliga la protagonizaron Valencia Basket y Baskonia, que se impusieron ante Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv respectivamente. De especial importancia fue la victoria de los de Pedro Martínez ante los italianos, pues les permite catapultarse hasta la segunda posición de la clasificación.

El Valencia Basket se consagra en la Euroliga / JM LOPEZ

Este miércoles se completará la 36ª jornada con la disputa del Mónaco-Asvel y del Anadolu Efes - Partizán, ambos encuentros a las 19:30h (CET). El jueves dará comienzo la 37ª, con partidos de la talla del Hapoel Tel Aviv - Olympiacos (18:30h CET), Fenerbahçe - Real Madrid (19:45h CET) o el Valencia Basket - Panathinaikos (20:45h CET).