Punter y Parker, a tope para el asalto a los títulos

"¡Esos jugadores no sienten los colores!". Es uno de los gritos típicos de la afición cuando no está contenta con el desempeño de los jugadores. Pues bien, en una temporada especialmente complicada por las lesiones y por el injusto 'pim, pam, pum' sobre la figura de Joan Peñarroya, lo que nadie podría decir es que este equipo y este cuerpo técnico no están muriendo por el Barça.

Primero fue la lesión de Nico Laprovittola, a lo que siguió la primera de un Chimezie Metu que después sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Después cayeron Juan Núñez y un Jan Vesely que acaba de reaparecer. La respuesta de la planta noble del club fue una broma, primero con Raulzinho Neto y después con el vergonzoso amago con Thomas Heurtel.

¿Y qué hizo el equipo? Mimetizarse en una piña, apretando entre todos para mitigar las bajas y la cortedad de la plantilla a base de aumentar su exposición en la pista. Con estas premisas, el Barça pasó de tener muy complicado el play-in de la Euroliga a acceder directamente a cuartos. Y en la Liga Endesa, de sufrir para entrar en la Copa del Rey a ocupar la quinta plaza e incluso amenazar la cuarta de Unicaja.

Para ello ha sido necesario que algunos jugadores menos habituales den un paso adelante y aquí habría que centrarse en dos especialmente. Darío Brizuela está multiplicando su rendimiento del curso pasado e incluso va aprendiendo a marcar diferencias como base, mientras que Joel Parra ha explotado desde Carnavales.

De todas formas, los referentes también tenían que dar la talla y dos de ellos llegan especialmente enchufados a esta recta final del curso en la que estarán el juego el pase a la Final a Cuatro de la Euroliga en un cruce sin ventaja de pista contra el AS Monaco de Mike James y los play-off de la Liga Endesa. Se trata de Kevin Punter y Jabari Parker.

Kevin Punter

El neoyorquino era una prioridad para Juan Carlos Navarro. El director deportivo lo intentó de verdad con recursos económicos en el verano de 2023 y tuvo el compromiso inicial del jugador, pero una macrooferta de renovación del Partizan y el poder de convicción de Obradovic lo mantuvieron una temporada más en Belgrado.

Punter llegó por fin el pasado verano con el añadido de que su nacionalidad serbia permitió la llegada de Justin Anderson para completar las dos fichas de extranjeros que permite el convenio con la ACB. Desde su llegada, asumió protagonismo ofensivo con esas canastas increíbles en las que se eleva y anota con una mano encima de rivales bastante más altos.

Punter y Parker nacieron en barrios complicados / JAVI FERRÁNDIZ

El escolta supera por poco el 1,90, pero eso no le ha impedido ser uno de los jugadores más importantes del Viejo Continente durante casi una década, desde que en 2016 cruzó el Atlántico para jugar en el modesto Lavrio griego. En la NBA 'asustan' estos combos bajitos, pero en Europa sí pueden marcar diferencias. De hecho, ha renovado hasta 2028.

Los números no mienten. El del Bronx es el máximo anotador del Barça en la Euroliga con 16,9 puntos de media y el mejor valorado con +16,5, cifras que adorna con su espectacular 93,1 de acierto desde el tiro libre (octavo del torneo, aunque ninguno de los siete primeros ha lanzado tantos como él). En Liga Endesa baja a 12,6 puntos (lo supera Metu) y +11,5 (quinto).

Lo sucedido en las últimas 72 horas invita al optimismo con el mejor anotador del equipo. Punter anotó 20 puntos contra la Virtus con tan solo dos tiros fallados (2/3 de dos, 4/5 de tres y cuatro tiros libres de cuatro intentos) y se fue a 21 en Granada con 3/6 de dos, 3/5 en triples y 6/6 en tiros libres. ¡41 puntos con tan solo siete errores!

Jabari Parker

Lo que nadie podrá negar a la dirección deportiva que comparten Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández es que fichan bien en la NBA. Así ha llegado esta temporada Chimezie Metu y así llegó en el verano de 2023 un Jabari Parker que llevaba casi dos años parado por culpa de sus problemas en la rodilla.

Tanto, que firmó por una sola temporada y en abril del año pasado firmó una merecidísima renovación hasta 2026. Su estado físico era una incógnita, pero casi recién llegado a Barcelona confesó a SPORT. "Me veo mejor que nunca. Sigo siendo el mismo. La misma persona y el mismo jugador de baloncesto. Ahora mi clave es la mentalidad".

Peñarroya está sacando lo mejor de Jabari Parker / VALENTÍ ENRICH

A medida que ha ido acumulando partidos en Europa, Parker se ha especializado en el tiro exterior y en acciones de uno contra uno. No tiene el físico explosivo de sus años previos a las lesiones, pero es de esos jugadores que valen el precio de la entrada. Todo talento, parece que flote por la pista con esos rectificados en el aire y ese dominio de los fundamentos.

Superado tan solo por Punter y por 'Lapro' antes de su lesión, el jugador nacido y criado en el peligroso South Side de Chicago es el tercer azulgrana más valorado de la Euroliga con +12,8 y el segundo en anotación con 13,9 puntos de media. En la Liga Endesa es segundo en anotación (12,4) y en valoración (+12,3) por detrás de Metu.

Pues bien, el de Illinois también llega a tope a la fase decisiva de la temporada, como demostró con 18 puntos (+22) en la victoria de Granada, con una cifra récord de nueve contraataques. En Euroliga fue clave en la pista del Fenerbahçe con 24 puntos, ocho rebotes y +27 de valoración.