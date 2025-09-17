Punter lidera el triunfo coral del Barça ante Morabanc Andorra

El Barça arrancó con buen pie su andadura en la Lliga Catalana tras superar a Morabanc Andorra por 81-90. El equipo de Joan Peñarroya dominó el encuentro en todo momento bien liderado por Kevin Punter, autor de 16 tantos. El conjunto azulgrana perdió 18 balones, la gran asignatura a mejorar de cara al partido del viernes ante el Joventut (21h) en el que se jugarán el pase a la gran final del domingo.

Una de las grandes noticias que dejó el partido fue el regreso esperado de Jan Vesely. El pívot de Ostrava llevaba sin vestir la camiseta azulgrana desde el pasado 25 de abril, y tras una primera semana de entrenamientos junto al resto del grupo, Joan Peñarroya ya le dio minutos ante el cuadro andorrano.

Tras un primer cuarto realmente reñido, decantado por un triple sobre la bocina de Kevin Punter (20-23), el Barça puso una marcha más a partir del segundo cuarto. Willy Hernangómez rindió a gran nivel, y el conjunto azulgrana se aprovechaba de las pérdidas del conjunto de Joan Plaza (13 en la 1ª parte). Con un triple de Miles Norris (29-38), el Barça se puso nueve arriba, pero entonces llegó la reacción andorrana, con un parcial de 5-0, que obligó a Peñarroya a detener el encuentro.

Juani Marcos se perdió el partido por una sobrecarga en el aductor

Pese a ello, el equipo catalán logró volver a estirar la renta y se marchó a vestuarios con un +10 (36-46) gracias a un Tomas Satoransky entonado en los minutos finales de primera mitad. Unos 20 minutos iniciales en los que tuvo minutos el joven Nikola Kusturica, atrevido tal y como se viene viendo durante la pretemporada, y que completó la convocatoria junto a Sayon Keita. El alero serbio superó a Eric Vila como el debutante más joven en partido oficial en el Barça (16 años, 4 meses y 17 días). Un récord que le podría arrebatar estos días Mohamed Dabone en caso de que Peñarroya cuente con él en el torneo.Tornike Shengelia, todavía sin entrenar con el resto del equipo, fue baja junto a Darío Brizuela, Juan Núñez y Juani Marcos, este último con una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha.

Willy Hernangómez completando un potente mate ante Andorra / FCBQ

Punter arrancó a lo grande el tercer periodo, con dos triples prácticamente consecutivos y un alley-oop con Will Clyburn. Se escapó el Barça hasta el +12 (43-55), pero el ataque del conjunto azulgrana se espesó, mientras que Plaza pareció dar con la tecla. Más agresivos y con mayor acierto gracias a la irrupción de Aaron Best, Morabanc fue reduciendo la desventaja hasta colocarse con un 54-61 con el que entró al asalto final.

Hernangómez aportó buenos minutos al inicio del cuarto, imparable en la pintura y mostrándose muy activo en ataque (58-67). Y Clyburn, que tan buenas sensaciones está dejando en la pretemporada, irrumpió con siete puntos consecutivos que lanzaron al cuadro azulgrana en el marcador (63-78).

Clyburn finiquitó el duelo

Quedaban cuatro minutos para terminar el choque, y pese a que Andorra no bajó los brazos en ningún momento, no le dio para soñar con la remontada. Un triple de 'Sato' liquidó el duelo a falta de un minuto, y al final, el Barça se apuntó la victoria por 81-90.

Este jueves, Andorra se medirá al Joventut (21h) en el segundo partido del grupo 2. Y para el viernes, el gran plato fuerte como será ese derbi entre Barça y Penya, con el reencuentro de Ricky Rubio con el conjunto azulgrana (21h).