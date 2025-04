Punter estalla por su ausencia en los quintetos de la Euroliga: "¡Esta mierda está amañada!"

Terminada la temporada regular de la Euroliga llega el esperado momento de que la competición dictamine quiénes han sido los mejores jugadores del curso baloncenstístico. La decisión de escoger a los dos quintetos más decisivos de la temporada es algo que siempre trae polémica por aquellos nombres que no están presentes y esta edición 2024-25 no ha sido distinta.

A pesar de su magnífica Euroliga con el Barça, la Euroliga decidió contra todo pronóstico no incluir a Kevin Punter ni en el primero ni en el segundo quinteto de la temporada. El escolta neoyorquino, seguramente el jugador más decisivo de los azulgrana este curso, no ha hecho suficientes méritos para la competición para entrar en esta selecta lista y su reacción no ha pasado desapercibida...

La Euroliga ha dado a conocer este viernes a los integrantes de los dos quintetos de la temporada europea. En la primera selección han sido TJ Shorts (París Basketball), Sasha Vezenkov (Olympiacos), Nigel Hayes-Davis (Fenerbahce), Kendrick Nunn (Panathinaikos) y Carsen Edwards (Bayern Múnich) quienes han ocupado el quinteto titular, mientras que en la segunda lo han formado Mike James (Mónaco), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Theo Maledon (ASVEL), Evan Fournier (Olympiacos) y Edy Tavares (Real Madrid).

Kevin Punter, ausente en las votaciones

No han sido pocos los que se han percatado de la ausencia de Kevin Punter, un jugador que ha sido imprescindible para la quinta posición del Barça en esta Euroliga. El escolta neoyorquino ha estado a un enorme nivel durante la mayor parte de la temporada regular, así que muchos aficionados no entienden como el azulgrana no está ni siquiera en la segunda selección de la competición europea.

Indignado por la decisión de la Euroliga, Kevin Punter no tardó en escribir un mensaje en redes sociales mostrando su rechazo a las votaciones: "¡Sí, esta mierda está amañada!", expresaba en la red social Twitter. El post fue rápidamente borrado por el jugador, que recapacitó a posterior sobre su mensaje. Sin embargo, fueron muchos los usuarios que no pasaron por alto el post del neoyorquino y se sumaron a su indignación por su ausencia en los quintetos de la temporada regular de la Euroliga.