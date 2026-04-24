Punter y Brizuela, las armas de Xavi Pascual para acabar con el Mónaco

El Barça afronta esta tarde, a partir de las 19:30h (CET), una auténtica final en la Euroliga. Xavi Pascual y sus jugadores visitan al Mónaco en el partido final del Play-In con el último billete para el Playoff en juego: el equipo que se imponga en la Gaston Medecin monegasca se clasificará para medirse a Olympiacos en la eliminatoria previa a la Final Four de la competición europea.

Los dos precedentes del Barça ante el Mónaco del presente curso no son favorables. En el partido de la primera vuelta, todavía con Vassilis Spanoulis en el banquillo del cuadro del Principado, los monegascos asaltaron el Palau por 74-90 en un encuentro en el que fueron superiores de principio a fin. El tanteo tras la primera parte (30-47) reflejó que el Mónaco salió con mayor energía a cancha que el Barça, y en la segunda mitad, la igualdad exhibida por ambos conjuntos le permitió a los visitantes mantener la cómoda renta que acabó reflejando el electrónico.

Un guion de partido que fue distinto hace dos semanas en la Gaston Medecin, aunque tristemente, el desenlace fue el mismo. 93-86 para los de Manuchar Markoishvili tras una primera mitad de intercambio de golpes (18-26 en el primer cuarto y 28-18) en el segundo, y de nuevo una igualdad en la que el Mónaco se sintió más cómodo y acabó rematando la faena.

Brizuela y Punter, dos faros ante el Mónaco

Son dos derrotas, pero en términos individuales, hubo dos buenas noticias que el Barça espera confirmar esta tarde. Se trata del rendimiento que tuvieron Darío Brizuela y Kevin Punter en el primer y segundo partido, respectivamente.

Kevin Punter y Darío Brizuela han disputado grandes partidos ante el Mónaco esta temporada / Gorka Urresola Elvira

La 'Mamba Vasca' se fue hasta los 25 puntos en el partido jugado en el Palau. El donostiarra se echó el equipo a la espalda, y pese a que no tuvo el día desde el triple (1/5), firmó diez aciertos en los 12 lanzamientos de dos puntos que intentó. De hecho, los 25 tantos son su máxima anotación de la temporada en Europa, igualando los 25 que le endosó a Dubai Basket también en el Palau.

Partidazo sin recompensa de Punter hace dos semanas

Por su parte, Punter firmó una actuación sensacional hace 15 días mal contados. Se fue hasta los 27 puntos, con un increíble 6/7 desde el triple, además de repartir cuatro asistencias y sumar un robo y un rebote. Todo ello para 29 créditos de valoración en algo más de 32 minutos y medio en cancha.

Brizuela y Punter apuntan a ser dos de las armas del Barça para derrotar al Mónaco / Valentí Enrich

Los 27 tantos convertidos ante Mónaco son su tercera mejor anotación europea de la temporada empatada con el encuentro en el Palau ante Valencia Basket y la visita a la Virtus Bolonia, y tan solo por detrás de los 31 puntos anotados en Francia contra Asvel y los 43 frente a Baskonia en el histórico partido disputado en el Palau el pasado 19 de diciembre resuelto en la tercera prórroga (134-124 para el Barça). Además, sus seis aciertos exteriores le hicieron quedarse a uno de empatar su mejor marca en la competición, que son siete en un Real Madrid - Partizan de 2023.

Por lo tanto, y más allá de perfiles como los de Will Clyburn, Jan Vesely o Tornike Shengelia, cuyas actuaciones se anticipan capitales para lograr el pase al Playoff, Pascual intentará que Brizuela y Punter vuelvan a afinar la mirilla ante un rival al que ya han acribillado esta temporada.