Puesta de largo de los nuevos fichajes del Barça

El Barça presentó a los cinco fichajes de la nueva temporada. En un acto que tuvo lugar en la Barça Botiga del Spotify Camp Nou, Juani Marcos, Myles Cale, Will Clyburn, Miles Norris y Tornike Shengelia vivieron su puesta de largo como nuevos jugadores del conjunto azulgrana.

Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández tampoco faltaron a la cita, así como también los incombustibles Audie Norris y Manolo Flores, que tampoco se quisieron perder el acto.

De Norris a Norris: Audie y Miles, durante la presentación de los nuevos fichajes / Valentí Enrich

También estuvo presente en el evento el directivo responsable de la sección, un Josep Cubells que valoró positivamente las cinco incorporaciones del equipo de Joan Peñarroya y que deben seguir para seguir manteniendo un equipo competitivo y que luche por títulos.

Cubells toma la palabra

"La secretaría técnica ha hecho un gran trabajo. Es un año muy especial en el que celebraremos el centenario de nuestro baloncesto, en agosto del 26. Nos llena de orgullo y en las próximas semanas anunciaremos los actos. Queremos que los más jóvenes conozcan la esencia del Barça", comentó un Cubells que también se refirió a como ha aumentado la exigencia en la Euroliga.

"Tenemos ilusiones renovadas y las incorporaciones de Lapro, Núñez o Vesely tras las lesiones de largas duradas. Estamos en disposición de competir en todas las competiciones. La Euroliga es todavía más dura, con más competitividad, y pido que el socio y abonado apoye al máximo al equipo. Nuestro jugador 6 es nuestro seguidor y son importantes para conseguir grandes hitos", comentó.

Juani Marcos

"Estoy muy contento de volver, es algo que siempre soñé. Me trataron muy bien en Barcelona desde el día 1, con muchas ganas de empezar la temporada, me motiva mucho jugar en un Palau lleno ahora con la camiseta del Barça"

Myles Cale

Muchas ganas de empezar la temporada, orgulloso de estar en este club, intentaremos conseguir todas las victorias posibles y tener un gran año.

Will Clyburn

"Es un honor jugar para el Barça, muy agradecido por la oportunidad. No puedo esperar a empezar y espero que tengamos un éxito año".

Miles Norris

"Muy contento de estar aquí con la gran oportunidad de jugar en este club. Amo la ciudad a la gente, y estoy muy feliz de estar aquí"

Tornike Shengelia

"Muy feliz y agradecido, un honor y privilegio. Muchísimas ganas de empezar, jugar en el Palau y defender estos colores. Y que tengamos temporadas con mucho exito".

El staff del Barça posó junto a las caras nuevas de la próxima temporada / Valentí Enrich

Además, también se anunció la nómina de capitanes para la próxima temporada. Tomas Satoransky toma el testigo de Álex Abrines, Nico Laprovittola será el segundo, mientras que Joel Parra formará parte de este tridente como tercer capitán.

Un evento que tuvo lugar a pocas horas de que el Barça inicie la defensa del título de Lliga Catalana. Este miércoles, Peñarroya y sus jugadores se miden en Tarragona al Morabanc Andorra (21h CET). El viernes, en el mismo horario, el cuadro azulgrana vivirá el primer derbi de la temporada ante el Joventut. En caso de lograr la clasificación para la final, disputarán el partido por el título el próximo domingo 21 a partir de las 18:30h (CET).