El próximo reto de Mohamed Dabone con la camiseta del Barça

Mohamed Dabone, una de las grandes esperanzas del basket blaugrana, tiene por delante todo un reto con el equipo júnior del Barça en el Adidas NextGen EuroLeague 2025-26 que reúne a los mejores clubes juveniles de Europa en Bolonia, Italia, del 13 al 15 de marzo.

La joven promesa azulgrana de 14 años tiene una espina clavada en este torneo que se juega paralelo a la Final Four después que el Barça cayera en los grupos de la Fase Final, disputada en Abu Dhabi. Ahora quiere el título.

El evento NextGen Bolonia estará encabezado por el Barça sub-18, campeón continental de 2016, y con el debut de la Fundación Baskonia-Alavés sub-18. Ocho equipos competirán en el histórico PalaDozza, antigua sede de la Virtus Bolonia. El primer clasificado se asegurará un puesto en las Finales NextGen, en la Final Four de la Euroliga que se celebrará en mayo en Atenas.

Mohamed Dabone sigue progresando en la cantera azulgrana / ACB Photo - Joan Vidal

El Barça, un clásico en el torneo

El Barcelona es uno de los equipos más laureados en la historia de la competición. El campeón continental de 2016 también llegó a la final en 2008, 2013 y 2021. Los azulgrana disputan su vigesimoprimera participación y la decimonovena consecutiva con una racha de 12 victorias consecutivas en la fase de clasificación, manteniéndose invicto en Zadar 2023, Belgrado 2024 y Ulm 2025. El Barcelona ha llegado a las NextGen Finals en las últimas tres temporadas, pero no ha conseguido el título.

Dabone mostró su superioridad en el torneo clasificatorio en 2025 / NEXTGEN

Los otros equipos en Bolonia son el Dolomiti Energia Trento sub-18, el FC Bayern Múnich sub-18, el Next Gen Team Bolonia sub-18, el Panathinaikos Atenas sub-18, el Paris Basketball sub-18 y el anfitrión, la Virtus Bolonia sub-18.

El Cedevita Olimpija Ljubljana sub-18 ya se ha asegurado el primer puesto en las Finales tras ganar el evento de Ulm. El ‘NextGen’ Abu Dabi se canceló con la presencia de Valencia Basket y el Real Madrid, y el ganador del NextGen Belgrado (del 20 al 22 de marzo) también avanzará a Atenas.

Dos grupos de cuatro

Los ocho equipos se dividirán en dos grupos de cuatro, con un sistema de todos contra todos en cada grupo. El primer clasificado de cada grupo se enfrentará en el partido por el primer puesto el domingo 15 de marzo, mientras que los segundos clasificados competirán por el tercer puesto.

También se determinarán las posiciones del 5.º al 8.º puesto. Los dos grupos son los siguientes: Grupo A: Barcelona, Bayern, París y Trento; Grupo B: Baskonia, NGB, Panathinaikos y Virtus.