El próximo paso de Nikola Kusturica y Mohamed Dabone: la Euroliga Júnior con el Barça de basket

El Barça júnior afronta un nuevo reto con la Final a Ocho de la Euroliga. El conjunto dirigido por Álvaro Salinas luchará por levantar el título en Atenas, en una fase final que reúne a un total de ocho equipos y se disputa entre este jueves 21 de mayo y el próximo domingo 24 de mayo. Existe la posibilidad de que haya Clásico en la gran final.

El conjunto blaugrana consiguió el pase a la Final a Ocho tras vencer en la fase previa de Bolonia a Baskonia (88-53). De hecho, lo hizo como primero de grupo, ganando por el camino a París Basketball, Bayern de Múnich y Dolomiti Energía Trento. Entre los vascos, que también habían liderado su grupo, y los culés tan solo había un billete para la capital griega.

El Barça júnior, preparado para la cita en Atenas / FCB

Uno de los grandes nombres de la fase previa en Bolonia fue el de Joaquim Boumtje-Boumtje, que fue el MVP con justicia. El canterano norteamericano del Barça de basket está dando sus últimos pasos en la ciudad Condal, antes de iniciar una nueva etapa en la NCAA con Duke. Una marcha dura para la institución, que tenía en sus manos a uno de los mayores proyectos del baloncesto nacional.

A Boumtje-Boumtje se le unirán otros grandes talentos en la lista como Mohamed Dabone o Nikola Kusturica. Una plantilla de lujo que se completa con Abdrahamane Kone, Eric Montaner, Jakob Siftar, Mohamed Keita, Nil Poza, Jan Cerdán, Sayon Keita, Diego Ferreras y Oriol Filbà. Un roster de doce jugadores que disputarán al menos tres partidos en Atenas.

Joaquim Boumtje Boumtje brilló en Bolonia con la camiseta del Barça / Euroleague

El conjunto blaugrana está situado en el grupo B de la competición, juntamente con Estrella Roja, Next Gen Team 3SSB y Zalgiris Kaunas. De este grupo solo pasará a la final el primer clasificado, que se enfrentará al líder del grupo A el próximo domingo. Real Madrid, Cedevita Olimpija Ljubljana, Panathinaikos y Pole Frances INSEP París encabezan la otra rama del 'bracket'.

El Barça afronta la el Adidas Next Generation Tournament después de haber quedado subcampeón de la Liga U. Los de Álvaro Salinas perdieron en la gran final contra el Real Madrid, aunque antes habían remontado hasta una diferencia de 19 puntos. En caso de llegar a la final en el OAKA, jugarán justo antes que los mayores, sustituyendo de este modo el partido por el tercer y cuarto puesto.