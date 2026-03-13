La propuesta de Font para el Barça de basket: "Queremos que el líder sea Jordi Bertomeu"

El candidato a la presidencia del Barça, Víctor Font, compareció en su sede para tratar el proyecto que tiene pensado para las secciones si es elegido. Font destacó que "a partir del lunes las secciones dejarán de ser una segunda prioridad" y puso mucho énfasis en el equipo de baloncesto y la posibilidad de crear el 'Nou Palau', estableciendo un presupuesto y una fecha de inauguración.

"Los directivos no serán responsables de ninguna sección. Se ha acabado el Barça del pasado. Creamos una estructura profesional con un director general de secciones. Nos habría encantado presentaros esta figura, pero no lo tenemos cerrado. Lo que sí podemos anunciar es que nos gustaría contar con una persona como Jordi Bertomeu. Una persona que, además de ser catalán y culé, conoce mejor que nadie el mundo del deporte profesional, sobre todo en el basket", inició en su discurso.

"La idea es que cada sección funcione como un club. No de manera totalmente independiente, porque debe haber sinergias con cada una de ellas, pero sí que tenga una gestión autosuficiente. Acabaremos con el déficit de las secciones y nos aseguraremos que no solo sean competitivas, sino que puedan ganar títulos", prosiguió, además de confirmar que "tenemos ya muy avanzada la estructura por debajo del director general, en cuanto a personas que puedan asumir el rol. Toni Janè en el basket, con experiencia en la gestión de un club, que ya trabajó en el proyecto de 2021".

Sobre los profesionales que actualmente están en el Barça de basket, fue claro: "Contamos también con los profesionales que hay en el club, como Navarro, Mario y el entrenador. Me hace gracia que Laporta se ponga la medalla de Pascual cuando ha habido tres entrenadores en este mandato elegidos por él. Pascual fue más una elección del Palau. Contar con Xavi es una ilusión. Una persona capaz y su barcelonismo nos da un plus. Tenemos nuevos jugadores que acaban contrato y la plantilla se debe renovar de cero. No podemos dejar pasar un año más".

Después de tratar la estructura y las personas que dirigirían el basket, se centró en el Nou Palau. "No queremos hacer un Nou Palau. Queremos hacer el mejor Palau de Europa. Como el club no es un promotor inmobiliario, es un club multideportivo, somos conscientes de que nos hace falta asociarnos con alguien para operar este tipo de instalaciones. Tenemos un acuerdo cerrado con el líder mundial de este tipo de construcciones. Esto tiene una previsión de generación de ingresos. Aspiramos a que estos ingresos nos ayuden a acabar con el déficit de 40 millones".

"Si uno de manera fría tiene claro que lo que se tiene que hacer es el mejor Palau de Europa, uno se da cuenta por menos de 350 millones de euros es imposible hacer un Palau 'top' y si añadimos el efecto de la inflación deberemos tener un presupuesto de 380 millones para hacerlo posible. Y todo esto con pequeño Palau donde las otras secciones puedan jugar. Esperamos someter el proyecto a ratificación de la asamblea. Allí queremos que los socios nos confirmen que quieren este proyecto", siguió.

¿Cuándo se inauguraría el Nou Palau?

Para finalizar con el asunto del Palau Blaugrana, afirmó que se jugarían todos los partidos del Barça de basket en el nuevo pabellón. "Es una exigencia de este partner, que todos los partidos de basket se jueguen en el Nou Palau, y sobre todo teniendo en cuenta los partidos de playoffs de fútbol sala y balonmano, que tengan la opción de jugar en el pabellón grande. Todos los partidos de basket y cinco partidos para el resto de secciones (playoffs). Por último, puso una fecha de inauguración: el primer trimestre de 2030.

El domingo se conocerá al ganador de las elecciones presidenciales en el Barça, con Joan Laporta y Víctor Font como candidatos. "Menos de 50.000 votantes el domingo sería un desastre para la institución", cerró Font, que aseguró que se contarán con todos los entrenadores de todas las secciones y se trabajará para que tengan una rama femenina.