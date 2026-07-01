Otra promesa del basket blaugrana se despide del club

El joven escolta del Barça, Dani González (Febrero, 2007) anunció en una carta en redes sociales que abandona el Barça a la espera de un futuro quizá también en Estados Unidos como están haciendo otros jóvenes que ya han dado el paso y otros que están a punto de hacerlo como el serbio Nikola Kusturica.

El jugador ya tuvo en mente el dar el salto a la NCAA la pasada campaña. Sin embargo, tras la creación de la Liga U, decidió quedarse en España y ser referente en el equipo azulgrana. "Obviamente pensé en lo de Estados Unidos, siempre está en tu cabeza. Salió la Liga U y piensas que va a ser una especie de 'ACB semiprofesional'", valoró.

Ahora, tras esa experiencia compartiendo tiempo con los chicos del Barça Atlétic y el primer equipo, le ha llegado el momento de levantar el vuelo a un nuevo destino. En el primer equipo, ha disputado esta temporada seis encuentros, y algunos de ellos en la parte final de la temporada cuando las lesiones de los exteriores perseguían al Barça.

Dani recordó el emotivo debut con el Barça en mayo de 2025 ante el Bilbao Basket, "nunca lo olvidaré", dijo en su misiva / FCB

Separar los caminos

En una carta abierta, el joven jugador leonés agradeció haber podido disfrutar en el Barça “un club que me ha dado años llenos de experiencias y momentos que no olvidaré nunca, aunque ha llegado el momento de separar nuestros caminos”, decía su carta. “Llegué al Barça siendo un jugador con mucha ilusión y muchos sueños por cumplir y hoy me voysatisfecho y contento, sabiendo que todos aquellos sueños que hacía tanto tiempo que perseguía se han cumplido”.

El joven jugador quiso acordarse del técnico Carlos Marín, “un entrenador que todo jugador querría tener. Fue él quién confió en mi ciegamente y cuándo llegué me inculcó las ganas de ganar y me hizo comprender la responsabilidad que comporta llevar la camiseta del Barça”, explicaba. “Te estaré siempre agradecido”.

También tuvo palabras para Joan Peñarroya, “por darme la oportunidad de debutar aquél 30 de mayo de 2025 en Bilbao, y también a Xavi Pascual por haber podido formar parte del primer equipo del Barça así como compartir pista con mis ídolos y vivir experiencias que no olvidaré nunca”, explicaba.

“Para finalizar, agradecer a todos los compañeros que he tenido a lo largo de esta etapa. Me han ayudado a mejorar y a crecer tanto en los personal como profesional. “No olvidaré nunca lo que he conseguido y vivido en este club y tengo claro que esto no es un adiós cualquiera, sino un hasta pronto, porque antes o después nuestros caminos se volverán a cruzar”, finalizaba la emotiva nota del ya ex jugador blaugrana.