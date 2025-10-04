Problemas en la enfermería del Barça: ¿Cuántos partidos se perderá Laprovittola?

El recital del Barça en Atenas para acabar con el Panathinaikos (96-103) vino acompañado de una mala noticia en forma de nueva lesión en el conjunto azulgrana. Si la semana se inició con la confirmación de que Juan Núñez tendrá que volver a estar parado medio año tras una nueva intervención en la rodilla, ahora es Nico Laprovittola quien se suma a la enfermería del cuadro catalán.

El '20 azulgrana' cayó en combate a finales de octubre del curso pasado, también con una grave lesión de rodilla en la que hubo una rotura del ligamente cruzado anterior con afectación al menisco externo de la rodilla derecha. El tiempo de baja se cifró en 10 meses, un periodo que se completó con el inicio de la pretemporada del Barça.

Un reestreno espectacular

'Lapro' ya ha sido uno más para Joan Peñarroya. En su regreso a las pistas, el mago de Morón impresionó a todo el mundo anotándole 23 puntos al París Basketball. Una gran puesta en escena para un jugador que, como es lógico, todavía necesitaba tiempo para recuperar ese ritmo competitivo que falta tras una ausencia tan prolongada. A nivel físico, nunca hubo dudas, y ya en el tramo de la pasada campaña, en esos primeros ejercicios con balón, ya se vio a un 'Lapro' con un gran tono muscular.

Nico Laprovittola junto a su compañero en el Barça, Kevin Punter / FCB

En el OAKA, Laprovittola se reivindicó de un discreto debut en la Euroliga el pasado martes en Sofía ante el Hapoel, y contra el Panathinaikos, el argentino se quedó a una asistencia de firmar dobles figuras (15 puntos y nueve asistencias). Firmó 21 créditos de valoración en 22 minutos y medio, dejando claro que vuelve a ser una opción muy fiable en la dirección de juego. Pero como una pesadilla de la que el Barça no logra despertar, la gran actuación del argentino vino acompañada de una lesión, que por suerte, y viendo los antecedentes de la pasada campaña, no reviste tanta gravedad.

Nuevo contratiempo físico para el argentino

En la previa del partido de este domingo (19h CET) entre Valencia Basket y Barça en el que el Peñarroya y sus jugadores arrancarán su andadura en la Liga Endesa, el club azulgrana informó que 'Lapro' sufrió en Atenas unas molestias en el aductor de su pierna izquierda. Hay que recordar que el año pasado, la grave lesión de rodilla que sufrió el jugador fue en su articulación derecha. Para este nuevo contratiempo físico, el Barça ha cifrado en tres semanas el tiempo de ausencia del argentino.

Nico Laprovittola, ante Kostas Sloukas / Euroleague

Todos los partidos que se perderá 'Lapro'

Basándose en la gravedad de varias de las lesiones que sufrió el equipo el pasado curso, el Barça puede darse con un canto en los dientes. Pero la exigencia del calendario y la gran cantidad de partidos programados para este octubre hará que Laprovittola se pierda unos cuantos compromisos. Cumpliendo plazos, el '20' azulgrana debería volver a estar disponible sobre el 24 de octubre. Y antes de esa cifra, el Barça tiene doble compromiso ante Valencia Basket (ACB el 05/10 y Euroliga el 10/10), Hiopos Lleida (12/10), Maccabi (14/10) y Dubai (16/10) a domicilio en otra frenética semana de doble jornada europea, que se culminará con la visita al Carpena para medirse a Unicaja (19/10).

A partir de ahí, hay que ver si Peñarroya ya puede contar con Laprovittola para el partido de Euroliga ante Zalgiris (23/10) o para el de ACB contra Breogán (25/10). Son dos fechas que están sobre la mesa, pero como el club azulgrana no piensa correr con el regreso de uno de sus mejores hombres, existe el escenario de que su vuelta pueda producirse para la semana del 27 de octubre, con otra doble jornada de Euroliga (Olimpia Milano 28/10 y Partizán 31/10), y el duelo de Liga Endesa ante UCAM Murcia (02/11).

Joan Peñarroya salió victorioso en su visita al OAKA / FCB

Una ausencia importante para la ACB

En todo caso, la ausencia de Nico Laprovittola deja a Peñarroya con 12 jugadores del primer equipo para la vista de este domingo al Roig Arena. Teniendo en cuenta que en ACB debe descartar a uno de los tres estadounidenses (Myles Cale, Miles Norris o Will Clyburn), el técnico egarense ha llamado a Nikola Kusturica y a Daniel González. Uno de los dos completará la convocatoria para medirse al equipo de Pedro Martínez.