El principal impedimento que se encuentra el Barça con Mohamed Dabone

Los planes del Barça con Mohamed Dabone pasan porque el joven y prometedor talento de la cantera azulgrana forme parte de la primera plantilla la próxima temporada. La progresión del de Burkina Faso en el baloncesto formativo ha avanzado a pasos agigantados, convirtiéndose en una de las promesas del baloncesto más destacadas a nivel mundial.

Aleksander Sekulic contará en la 26/27 con tres pívots seniors. Josh Nebo fue anunciado en las últimas horas como la tercera incorporación después de las de Justin Robinson y Olivier Nkamhoua, y la secretaría técnica trabaja en la llegada de un '5' estrella y un tercer perfil que dote de mayor versatilidad a la posición interior.

Josh Nebo, un barcelonés más tras su fichaje por el Barça / FCB

Grandes sensaciones en la Liga U

En cuanto a Dabone, se espera que el '60' azulgrana forme parte de la actividad habitual del primer equipo, y que pueda ir teniendo su protagonismo con el senior. Seguirá siendo una de las piezas más destacadas del Barça Atlètic, con el que disputará la Liga U a nivel estatal y los campeonatos de Catalunya en categoría junior. No hay que olvidar que Dabone tan solo tiene 14 años.

En la Liga U, pese a competir contra rivales hasta ocho años mayores, Dabone registró 13,3 puntos y 8,5 rebotes por encuentro. Más allá de su poderío acabando acciones por encima del aro, en el club azulgrana trabajan para convertirlo en un jugador todavía más completo. De hecho, en la competición nacional ya incorporó a su juego el lanzamiento exterior: firmó un 14 de 41 (34% de acierto) en el triple.

Mohamed Dabone, la gran perla de la cantera del Barça / Euroleague

Así van los trámites para que Dabone pueda jugar con el Barça

Después de unas duras y largas negociaciones, el Barça ya cuenta con la luz verde del Consejo Superior de Deportes (CSD), ACB, Federación Española y Catalana, además del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya para que Dabone pueda jugar con el primer equipo azulgrana. Ahora bien, no es el trámite definitivo, y en los despachos del club azulgrana trabajan a toda velocidad para agilizar los trámites lo antes posible.

Otro de los problemas con los que se encuentra el club catalán es que Dabone cuente con el permiso de trabajo correspondiente para poder disputar partidos en competiciones ACB como miembro del primer equipo. El de Burkina Faso cumplirá 15 años el próximo mes de octubre, uno menos que la edad legal para poder trabajar en España. Los distintos permisos dependen de los Departamentos de Trabajo repartidos a lo largo de las diferentes comunidades autónomas.

Mohamed Dabone, en un partido con la camiseta del Barça / ACB Photo - Eduardo Verdejo

El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, clave con su implicación

El Barça ha acelerado con el organismo catalán para que Dabone pueda estar a disposición de Sekulic en los partidos que el equipo dispute en el Palau Blaugrana como ante el resto de los cinco equipos catalanes de Liga Endesa que el equipo jugará como visitante. El papel del Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, ha sido clave por su implicación en el asunto. Queda cerrar ese último trámite que permita al joven jugador azulgrana poder disputar cualquier partido ACB con independencia del territorio en el que se dispute.

Una vez que se cumplimenten todos los trámites, no debería haber problema con los organismos que deben aprobar la petición azulgrana. Hay casos similares como los de Dabone en los que su temprana edad no les imposibilitó jugar en la Liga Endesa. De hecho, si hoy mismo jugase en ACB, ya no sería el más joven, ya que Bassala Bagayoko lo hizo con el Fuenlabrada teniendo 14 años, siete meses y 15 días. En su día, Ricky Rubio debutó en la Liga Endesa con 14 años, 11 meses y 24 días.